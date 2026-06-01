Felfoghatatlan pusztítás: rejtélyes lyukakat fúrtak a védett fákba, szárad a lombkorona + Videó

Platanus occidentalis, más néven amerikai platán kéreg halott fán
Felfoghatatlan pusztítás: rejtélyes lyukakat fúrtak a védett fákba, szárad a lombkorona

2026. június 1. 14:15

Megrázó rongálás borzolja a kedélyeket Tatabányán: ismeretlenek több védett platánfa törzsébe is lyukakat fúrtak a Komáromi utcában. A városvezetés szerint a fák állapota rövid idő alatt látványosan leromlott, és felmerült annak gyanúja is, hogy valamilyen vegyi anyagot juttathattak a törzsekbe. Az ügyben az önkormányzat feljelentést tett, a tetteseket keresik.

Súlyos károkozás érte Tatabánya egyik ismert fasorát. Borsos Márton, Tatabánya alpolgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy több, évtizedek óta a Komáromi utcában álló védett platánfát szándékosan megrongáltak. A közösségi médiában közzétett videófelvételen jól láthatók azok a furatok, amelyeket ismeretlen elkövetők készítettek a fák törzsébe. Az alpolgármester szerint több platánon is hasonló sérülések találhatók, miközben a lombkoronák rövid idő alatt látványos száradásnak indultak.

A városvezetés szerint nem zárható ki, hogy a furatokon keresztül valamilyen vegyi anyag is a fákba került. Ezt egyelőre szakértői vizsgálatoknak kell tisztázniuk, azonban a károsodás mértéke miatt felmerült a szándékos pusztítás gyanúja.

A Komáromi utcai platánsor hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a városrésznek. A nagy lombkoronájú fák nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem jelentős szerepet játszanak a városi klíma javításában is: árnyékot adnak, csökkentik a nyári hőterhelést és hozzájárulnak a levegő minőségének javításához.

A természetvédelmi jogszabályok alapján különösen súlyos következménye lehet az ilyen jellegű károkozásnak. Ha védett természeti értéket ér szándékos rongálás, az akár bűncselekménynek is minősülhet, amelynek körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Az önkormányzat az ügyben feljelentést tett. Borsos Márton arra kérte a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a történtekről, jelentkezzen a rendőrségnél vagy az önkormányzatnál. A városvezetés szerint ki kell derülnie, ki és milyen indokkal károsította meg a fákat, valamint felelősséget kell vállalnia a történtekért.
Címlapkép: Getty Images
