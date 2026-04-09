Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Budapest, 2026. április 7.J.D. Vance amerikai alelnök a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.MTI/Hegedüs Róbert
Világ

Váratlan fordulat Budapesten: egyik pillanatról a másikra távozott az amerikai alelnök

Pénzcentrum
2026. április 9. 08:32

Hirtelen változott meg az amerikai alelnök, J. D. Vance budapesti látogatásának menetrendje. Bár korábban még a tartózkodás meghosszabbításáról szóltak a hírek, végül idő előtt távozott az országból. A döntés hátterében a közel-keleti helyzet gyors eszkalálódása állhat. Az események alakulása nemcsak a diplomáciai programot, hanem a nemzetközi tárgyalásokat is befolyásolta, írja a Portfolio.

Váratlan fordulat következett be J. D. Vance magyarországi látogatásában: a korábbi tervekkel ellentétben nem maradt tovább Budapesten, hanem sietve elhagyta az országot. A döntés hátterében a közel-keleti helyzet gyors romlása állhat.

A nap folyamán még arról érkeztek hírek, hogy az amerikai alelnök egy nappal meghosszabbítja budapesti tartózkodását, ami miatt a fővárosban szerdán és csütörtökön is jelentős forgalomkorlátozásokkal számoltak. Az esti órákban azonban gyökeresen megváltozott a helyzet.

A fordulatot az hozta, hogy ismét felerősödtek a feszültségek a Közel-Keleten. Izrael támadást indított Libanon ellen, amit Irán a frissen bejelentett tűzszünet megszegéseként értékelt. Az alelnök szerint mindez egy félreértés következménye lehetett, de a kialakult helyzet így is komoly diplomáciai reakciókat igényelt.

Nem sokkal később a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy az alelnök vezeti majd az amerikai delegációt az Iránnal folytatott béketárgyalásokon, amelyeket Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban terveznek megkezdeni pénteken. Ez a fejlemény magyarázatot adhat arra, miért volt szükség a program hirtelen módosítására.

A repülési adatok szerint a politikus gépe már el is hagyta a magyar légteret, és Németország felett haladt tovább.

#Budapest #világ #izrael #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #Közel-Kelet #pakisztán #tűzszünet #diplomácia #béketárgyalás #j.d. vance

Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

