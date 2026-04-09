Az Egyesült Államok turizmusa rendkívül nehéz időszakot él át, a repülőtéri káosz és a politikai feszültségek is visszafoghatják a turistákat.
Váratlan fordulat Budapesten: egyik pillanatról a másikra távozott az amerikai alelnök
Hirtelen változott meg az amerikai alelnök, J. D. Vance budapesti látogatásának menetrendje. Bár korábban még a tartózkodás meghosszabbításáról szóltak a hírek, végül idő előtt távozott az országból. A döntés hátterében a közel-keleti helyzet gyors eszkalálódása állhat. Az események alakulása nemcsak a diplomáciai programot, hanem a nemzetközi tárgyalásokat is befolyásolta, írja a Portfolio.
Váratlan fordulat következett be J. D. Vance magyarországi látogatásában: a korábbi tervekkel ellentétben nem maradt tovább Budapesten, hanem sietve elhagyta az országot. A döntés hátterében a közel-keleti helyzet gyors romlása állhat.
A nap folyamán még arról érkeztek hírek, hogy az amerikai alelnök egy nappal meghosszabbítja budapesti tartózkodását, ami miatt a fővárosban szerdán és csütörtökön is jelentős forgalomkorlátozásokkal számoltak. Az esti órákban azonban gyökeresen megváltozott a helyzet.
A fordulatot az hozta, hogy ismét felerősödtek a feszültségek a Közel-Keleten. Izrael támadást indított Libanon ellen, amit Irán a frissen bejelentett tűzszünet megszegéseként értékelt. Az alelnök szerint mindez egy félreértés következménye lehetett, de a kialakult helyzet így is komoly diplomáciai reakciókat igényelt.
Nem sokkal később a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy az alelnök vezeti majd az amerikai delegációt az Iránnal folytatott béketárgyalásokon, amelyeket Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban terveznek megkezdeni pénteken. Ez a fejlemény magyarázatot adhat arra, miért volt szükség a program hirtelen módosítására.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A repülési adatok szerint a politikus gépe már el is hagyta a magyar légteret, és Németország felett haladt tovább.
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
-
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai