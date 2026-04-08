Változott a terv, tovább marad JD Vance: rengeteg utat zárnak le Budapesten, itt a lista

Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.

Az amerikai alelnök delegációjának közlekedése miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani Budapesten szerdán és csütörtökön. Míg szerdán főként a budai utakon és a belvárosban, addig csütörtökön a repülőtér környékén várhatók fennakadások. Ez a reptéri buszjáratokat is érinti.

Szerdán napközben a korlátozások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH-csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalon nehezítik a haladást. Emellett a belvárosban is egész nap előfordulhatnak kisebb lezárások. A repülőtér környékén ezen a napon még zavartalan marad a forgalom.

Csütörtökön azonban már a reptér felé vezető utakon is lezárásokra kell készülni. A korlátozások a BKK járatait is érintik. A 100E és a 200E jelzésű autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják. Mivel ebben az időszakban a repülőtér átmenetileg megközelíthetetlenné válhat, az utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Éppen ezért érdemes a megszokottnál jóval korábban elindulni a járatokhoz.

