Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, ami világszerte súlyos kerozinhiányt okoz.
Változott a terv, tovább marad JD Vance: rengeteg utat zárnak le Budapesten, itt a lista
Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.
Az amerikai alelnök delegációjának közlekedése miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani Budapesten szerdán és csütörtökön. Míg szerdán főként a budai utakon és a belvárosban, addig csütörtökön a repülőtér környékén várhatók fennakadások. Ez a reptéri buszjáratokat is érinti.
Szerdán napközben a korlátozások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH-csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalon nehezítik a haladást. Emellett a belvárosban is egész nap előfordulhatnak kisebb lezárások. A repülőtér környékén ezen a napon még zavartalan marad a forgalom.
Csütörtökön azonban már a reptér felé vezető utakon is lezárásokra kell készülni. A korlátozások a BKK járatait is érintik. A 100E és a 200E jelzésű autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják. Mivel ebben az időszakban a repülőtér átmenetileg megközelíthetetlenné válhat, az utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Éppen ezért érdemes a megszokottnál jóval korábban elindulni a járatokhoz.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Példátlan szigorítás a népszerű nyaralóhely repterein: alig tankolhatnak a felszálló gépek, hatalmas a hiány
A helyi tartalékok azért merültek le ilyen gyorsan, mert az elmúlt napokban a már korlátozás alatt álló repülőterekről érkező járatok jelentős része itt tankolt.
A diplomáciai esemény miatt a rendőrség és a BKK is komoly, esetenként szakaszos útlezárásokra figyelmeztet.
Rémálom lesz a közlekedés a magyar utakon: az amerikai alelnök miatt kerületek bénulnak le, még a metró is leáll
Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten.
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Súlyos eurókat bukhat, aki ezt benézi: alig ismert trükkökkel utazhatunk gombokért a népszerű mediterrán országba
Némi tervezéssel és helyi ismeretekkel a csizma alakú ország felfedezése meglepően kedvező áron is megvalósítható.
Fájdalmas véget ér a nyárias meleg: brutális hidegfront teszi tönkre a tavaszi szünet hátralévő részét
A húsvéti nyárias időjárást követően drasztikus lehűlés veszi kezdetét a tavaszi szünet hátralévő részében.
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén.
Kinti programot tervezel húsvétkor? Most futott be a friss jelentés, erre mindenképpen figyelned kell
Húsvétvasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, nagyobb csapadék sem várható.
Az Erzsébet híd mosásával veszi kezdetét a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának tavaszi hídmosási programja.
Letarolta a háború a világ egyik legvonzóbb turistaparadicsomát: elképesztő tempóban ürülnek ki a szállodák
Dubajban az éttermek bevételei akár 80 százalékkal is visszaestek, a szállodák kihasználtsága pedig a megszokott töredékére zuhant.
Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel
Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki.
A húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi iskolaszünet idején jelentősen módosul a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje.
