Budapest, 2026. április 7.J.D. Vance amerikai alelnök a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.MTI/Hegedüs Róbert
Utazás

Változott a terv, tovább marad JD Vance: rengeteg utat zárnak le Budapesten, itt a lista

MTI
2026. április 8. 14:00

Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.

Az amerikai alelnök delegációjának közlekedése miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani Budapesten szerdán és csütörtökön. Míg szerdán főként a budai utakon és a belvárosban, addig csütörtökön a repülőtér környékén várhatók fennakadások. Ez a reptéri buszjáratokat is érinti.

Szerdán napközben a korlátozások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH-csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalon nehezítik a haladást. Emellett a belvárosban is egész nap előfordulhatnak kisebb lezárások. A repülőtér környékén ezen a napon még zavartalan marad a forgalom.

Csütörtökön azonban már a reptér felé vezető utakon is lezárásokra kell készülni. A korlátozások a BKK járatait is érintik. A 100E és a 200E jelzésű autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják. Mivel ebben az időszakban a repülőtér átmenetileg megközelíthetetlenné válhat, az utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. Éppen ezért érdemes a megszokottnál jóval korábban elindulni a járatokhoz.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #bkk #autó #Budapest #busz #forgalomkorlátozás #repülőtér #forgalom #buszok #budapesti tömegközlekedés

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:30
14:23
14:15
14:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 8.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
2026. április 8.
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2026. április 7.
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
1
2 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
3 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
1 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
2 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 14:30
Őrület! 1,7 milliót érhet egy ilyen LEGO-gyűjtemény: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 13:03
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Agrárszektor  |  2026. április 8. 13:29
Lassú halál várhat a gyümölcsfádra, ha ezt nem csinálod meg tavasszal