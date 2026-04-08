Szögesdrót a libanoni Bejrúttól 16 km-re északra fekvő Jounieh strandja előtt.
Világ

Durva üzenetet küldött Izrael: a tűzszünet után is célkeresztben maradt Libanon

Pénzcentrum
2026. április 8. 18:47

Izrael szerda délután az eddigi legnagyobb összehangolt csapássorozatát hajtotta végre Libanonban. A támadásra mindössze órákkal azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetet jelentett be. A légicsapások előzetes figyelmeztetés nélkül érték el Bejrút sűrűn lakott központi negyedeit is - jelentette az euronews.

Az izraeli hadsereg közlése szerint tíz percen belül több mint száz Hezbollah-célpontot támadtak meg Bejrútban, Dél-Libanonban és a keleti Beka-völgyben. A célpontok között rakétaindító állásokat, parancsnoki központokat és hírszerzési infrastruktúrát is megjelöltek. Emellett azzal vádolták a Hezbollahot, hogy élő pajzsként használja a civileket. Több csapás forgalmas kereskedelmi negyedeket ért, ami hatalmas pánikot keltett az utcákon. A halálos áldozatok és a sebesültek pontos számáról egyelőre nincsenek adatok.

Izrael álláspontja szerint az Iránnal kötött tűzszünet nem terjed ki a Hezbollah elleni libanoni háborúra. A közvetítőként fellépő Pakisztán ugyanakkor ennek az ellenkezőjét állítja. Benjámin Netanjahu miniszterelnök a tűzszünet bejelentése után egyértelművé tette, hogy az izraeli hadsereg folytatja a libanoni hadműveleteket.

A Hezbollah egy névtelenséget kérő tisztségviselőjén keresztül közölte, hogy bár megadta a lehetőséget a közvetítőknek a libanoni tűzszünet tető alá hozására, hivatalosan nem csatlakozott a megállapodáshoz. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük Izrael sem tartja be a fegyverszünetet. A szervezet azt is leszögezte: nem fogadja el a 2025. március 2-a előtti állapotokhoz való visszatérést. Ebben az időszakban ugyanis Izrael a 2024. novemberi tűzszünet ellenére is szinte naponta hajtott végre csapásokat Libanonban.

A jelenlegi háború 2025 márciusában robbant ki, miután a Hezbollah rakétákat lőtt ki Izraelre az Irán elleni amerikai-izraeli támadást követően. Izrael azóta kiterjedt bombázásokkal és szárazföldi offenzívával válaszolt. Az izraeli légicsapások eddig több mint 1530 ember halálát okozták Libanonban. Az áldozatok között több mint száz nő és 130 gyermek van, emellett pedig egymilliónál is többen kényszerültek elhagyni az otthonukat.

Az iráni tűzszünet hírére szerda kora reggel sok, otthonából elmenekült család kezdte összecsomagolni a holmiját Bejrút utcáin és a tengerparti Szidónban, hogy végre hazatérhessen. Benjámin Netanjahu nyilatkozata azonban szertefoszlatta a reményeiket. A bejrúti vízparti menekülttáborokban élő családok teljes tanácstalanságuknak és kétségbeesésüknek adtak hangot az egymásnak ellentmondó hírek hallatán.
#világ #izrael #irán #áldozatok #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #hezbollah #benjamin netanjahu #libanon #tűzszünet

