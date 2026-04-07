2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Utazás

Jön J. D. Vance, lezárják fél Budapestet: itt a lista, erre nem lehet közlekedni kedden

Pénzcentrum
2026. április 7. 07:26

J. D. Vance amerikai alelnök felesége kíséretében kétnapos látogatásra érkezik Budapestre április 7-én. A vizit során Orbán Viktor miniszterelnökkel folytat tárgyalásokat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Emellett egy nagygyűlésen is felszólalnak. A kiemelt diplomáciai eseményt rendkívüli biztonsági intézkedések és jelentős fővárosi forgalomkorlátozások kísérik.

Az amerikai alelnök hivatalos programja kedd kora délután veszi kezdetét a Karmelita kolostorban. Itt egy kétoldalú egyeztetésen vesz részt, amelyet egy közös sajtótájékoztató követ. Ezt követően a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett délutáni nagygyűlésen mindketten beszédet mondanak az MTK Sportparkban. Az amerikai választásokat megelőző kampányidőszakra időzített látogatás szerdán ér véget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A delegáció védelmét az amerikai Secret Service, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és több száz rendőr közösen látja el. A látogatást páncélautók, ideiglenes légtérzár, készenlétbe helyezett vadászgépek és kiterjedt parkolási tilalmak kísérik az érintett útvonalakon. Bár az alelnököt a protokoll szerint nem illeti meg az elnöknek járó legmagasabb szintű védelem, a biztonsági intézkedések így is rendkívül szigorúak. Szakértők szerint a hatóságoknak elsősorban az európai iszlamista alvó sejtek esetleges terrorcselekményeit kell megelőzniük, mivel ezen csoportok tagjai könnyen átléphetik a határokat. Emellett biztonsági kockázatot jelenthetnek a korábbi évtizedekben Magyarországon letelepedett, közel-keleti kötődésű személyek is.

Itt lesznek lezárások JD Vance Budapest-látogatása miatt

A diplomáciai esemény miatt a rendőrség és a BKK is komoly, esetenként szakaszos útlezárásokra figyelmeztet. Ezek a korlátozások a közösségi közlekedés menetrendjét is jelentősen módosítják. A hatóságok a forgalmat csak a feltétlenül szükséges ideig korlátozzák, de az utazóknak így is megnövekedett menetidővel kell számolniuk. Az Andrássy út lezárásakor az M1-es metró leáll, helyette a BKK a többi metróvonal használatát javasolja.

Kedden napközben a budavári járatok, köztük a 16-os buszcsalád járatai rövidített útvonalon közlekednek, vagy teljesen leállnak. Ebben az időszakban a Budavári Sikló sem üzemel. Délutántól kora estig a Ferenciek terénél a 15-ös busz vonalán kell korlátozásokra számítani. Kedd délutántól szerda délutánig a Zugligeti út környékén, a 291-es busz vonalán is forgalmi akadályok várhatók.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kiemelten fontos információ a repülővel utazóknak, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat kedden 10 és 11 óra, szerdán pedig 11 és 12 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják. Ebben az időszakban a 100E és a 200E buszok módosított útvonalon, több megállót kihagyva közlekednek. A Budapest Airport és a BKK is nyomatékosan kéri az utasokat, hogy a megszokottnál lényegesen korábban induljanak el a repülőtérre. Indulás előtt továbbá érdemes tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #metró #Budapest #rendőrség #busz #forgalom #budapesti tömegközlekedés #diplomácia #alelnök #amerikai alelnök #j.d. vance

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
07:45
07:26
07:13
05:10
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
