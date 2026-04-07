Az egykori CIA-igazgató szerint hiába az orosz túlerő, az ukrán hadsereg képes megállítani az előrenyomulást.
Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance
Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából - írja a Bloomberg.
JD Vance amerikai alelnök keddi, budapesti látogatása során Magyarország mintegy 500 millió dollár értékben állapodhat meg félmillió tonna amerikai kőolaj megvásárlásáról. A hazai fogyasztás közel 6,7 százalékát fedező üzlet a két ország közötti, egyre bővülő energetikai együttműködés legújabb állomása.
Sajtóértesülések szerint a szerződést a Mol írja alá. A megállapodás részleteit Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance közös sajtótájékoztatóján jelenthetik be.
A mostani beszerzés szervesen illeszkedik abba a szélesebb körű partnerségbe, amelyről a magyar kormányfő tavaly novemberi, Fehér Ház-i látogatásakor egyeztek meg. Ennek keretében a felek korábban egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-beszerzési (LNG) szerződést kötöttek.
Ezenfelül 114 millió dollár értékben állapodtak meg a paksi atomerőmű fűtőelemeinek megvásárlásáról az amerikai Westinghouse vállalattól. Emellett szándéknyilatkozatot írtak alá akár tíz, összesen 20 milliárd dollár értékű kis teljesítményű moduláris reaktor (SMR) beszerzéséről is. Az egyezségek részeként Washington mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.
Az Egyesült Államok egy másik stratégiai tranzakcióban is támogatja a magyar olajipari vállalatot. A Mol ugyanis a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban lévő orosz Gazprom Nyefty-részesedést kívánja felvásárolni. Washington az üzlet sikeres lezárása érdekében a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában. Ezt különösen az indokolja, hogy jelenleg a magyar import 93 százaléka, valamint a teljes hazai felhasználás több mint 70 százaléka Oroszországból származik. Ezzel Magyarország az Európai Unió legnagyobb orosz olajvásárlója.
Az új beszerzési útvonalak keresését az is indokolja, hogy a hazai ellátás gerincét adó keleti irányú Barátság kőolajvezeték fenntarthatósága az ukrajnai háború és az uniós szankciók miatt egyre bizonytalanabbá válik. Ugyanakkor az amerikai olaj behozatalának megvalósítása is gyakorlati kihívásokba ütközhet. Az egyetlen reális alternatívát jelentő déli útvonal, az Adria-vezeték használatát ugyanis kapacitás- és árazási viták nehezítik. Márpedig a tengerentúli szállítmányoknak a horvátországi olajterminálon, valamint ezen a vezetékhálózaton keresztül kellene eljutniuk Magyarországra.
