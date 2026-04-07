2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance
Gazdaság

Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance

Pénzcentrum
2026. április 7. 13:29

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából - írja a Bloomberg.

JD Vance amerikai alelnök keddi, budapesti látogatása során Magyarország mintegy 500 millió dollár értékben állapodhat meg félmillió tonna amerikai kőolaj megvásárlásáról. A hazai fogyasztás közel 6,7 százalékát fedező üzlet a két ország közötti, egyre bővülő energetikai együttműködés legújabb állomása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sajtóértesülések szerint a szerződést a Mol írja alá. A megállapodás részleteit Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance közös sajtótájékoztatóján jelenthetik be.

A mostani beszerzés szervesen illeszkedik abba a szélesebb körű partnerségbe, amelyről a magyar kormányfő tavaly novemberi, Fehér Ház-i látogatásakor egyeztek meg. Ennek keretében a felek korábban egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-beszerzési (LNG) szerződést kötöttek.

Ezenfelül 114 millió dollár értékben állapodtak meg a paksi atomerőmű fűtőelemeinek megvásárlásáról az amerikai Westinghouse vállalattól. Emellett szándéknyilatkozatot írtak alá akár tíz, összesen 20 milliárd dollár értékű kis teljesítményű moduláris reaktor (SMR) beszerzéséről is. Az egyezségek részeként Washington mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.

Az Egyesült Államok egy másik stratégiai tranzakcióban is támogatja a magyar olajipari vállalatot. A Mol ugyanis a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban lévő orosz Gazprom Nyefty-részesedést kívánja felvásárolni. Washington az üzlet sikeres lezárása érdekében a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet.

Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában. Ezt különösen az indokolja, hogy jelenleg a magyar import 93 százaléka, valamint a teljes hazai felhasználás több mint 70 százaléka Oroszországból származik. Ezzel Magyarország az Európai Unió legnagyobb orosz olajvásárlója.

Az új beszerzési útvonalak keresését az is indokolja, hogy a hazai ellátás gerincét adó keleti irányú Barátság kőolajvezeték fenntarthatósága az ukrajnai háború és az uniós szankciók miatt egyre bizonytalanabbá válik. Ugyanakkor az amerikai olaj behozatalának megvalósítása is gyakorlati kihívásokba ütközhet. Az egyetlen reális alternatívát jelentő déli útvonal, az Adria-vezeték használatát ugyanis kapacitás- és árazási viták nehezítik. Márpedig a tengerentúli szállítmányoknak a horvátországi olajterminálon, valamint ezen a vezetékhálózaton keresztül kellene eljutniuk Magyarországra.
#magyarország #mol #gazdaság #amerika #üzlet #usa #olaj #trump #donald trump #orbán viktor #energetika #paksi atomerőmű #amerikai egyesült államok #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj #j.d. vance

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:29
13:17
13:03
12:47
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
