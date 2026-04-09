Durva üzenetet küldött Európának a háborúról a NATO vezetője: ez mindent teljesen felforgat?

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint egyes európai szövetségesek nem állták ki a próbát az Irán elleni háborúban. Washington korábban bírálta az európai NATO-tagállamokat, amiért nem vettek részt az Egyesült Államok és Izrael iráni katonai műveleteiben - közölte a Reuters.

Rutte szerdán nyilatkozott a CNN-nek, miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A műsorvezető megkérdezte tőle, úgy véli-e, hogy egyes NATO-országok elbuktak ezen a próbán. A főtitkár egyenes választ adott: "Néhányan igen, de az európai országok nagy többsége megtette, amit egy ilyen helyzetre korábban megígért."

Rutte elmondta, hogy "őszinte és nyílt" eszmecserét folytatott Trumppal. Az amerikai elnök kifejezte a szövetségesekkel kapcsolatos csalódottságát. A NATO-főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmét arra, hogy az európai országok logisztikai és egyéb támogatást nyújtottak a műveletekhez.

A nyilatkozat arra utal, hogy a transzatlanti szövetségen belül komoly feszültséget okoz az európai részvétel mértéke az iráni konfliktusban. Washington egyértelműen nagyobb elkötelezettséget vár el a szövetségeseitől. Eközben Rutte igyekszik közvetítő szerepet betölteni az elégedetlen amerikai fél és az európai tagállamok között.

