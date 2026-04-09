2026. április 9. csütörtök Erhard
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brüsszel, 2024. június 17.Mark Rutte ügyvezetõ holland miniszterelnök az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben bõ egy héttel az európai parlamenti választások után, 2024. június 17-én.MTI/EPA/Olivier Mat
Világ

Durva üzenetet küldött Európának a háborúról a NATO vezetője: ez mindent teljesen felforgat?

Pénzcentrum
2026. április 9. 14:14

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint egyes európai szövetségesek nem állták ki a próbát az Irán elleni háborúban. Washington korábban bírálta az európai NATO-tagállamokat, amiért nem vettek részt az Egyesült Államok és Izrael iráni katonai műveleteiben - közölte a Reuters.

Rutte szerdán nyilatkozott a CNN-nek, miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A műsorvezető megkérdezte tőle, úgy véli-e, hogy egyes NATO-országok elbuktak ezen a próbán. A főtitkár egyenes választ adott: "Néhányan igen, de az európai országok nagy többsége megtette, amit egy ilyen helyzetre korábban megígért."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rutte elmondta, hogy "őszinte és nyílt" eszmecserét folytatott Trumppal. Az amerikai elnök kifejezte a szövetségesekkel kapcsolatos csalódottságát. A NATO-főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmét arra, hogy az európai országok logisztikai és egyéb támogatást nyújtottak a műveletekhez.

A nyilatkozat arra utal, hogy a transzatlanti szövetségen belül komoly feszültséget okoz az európai részvétel mértéke az iráni konfliktusban. Washington egyértelműen nagyobb elkötelezettséget vár el a szövetségeseitől. Eközben Rutte igyekszik közvetítő szerepet betölteni az elégedetlen amerikai fél és az európai tagállamok között.

címlapkép: Olivier Matthys, MTI/MTVA 
#európa #világ #usa #donald trump #irán #geopolitika #külpolitika #háború #nato #washington #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:33
14:14
14:05
13:34
13:17
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

