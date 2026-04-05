Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA

Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.

"Az agresszív és háborúpárti amerikai elnök, miután több egymás követő vereséget szenvedett el, tehetetlen, instabil, enervált és ostoba módon Irán létesítményeit és javait" kezdte el fenyegetni - jelentette ki Ali Abdollahi tábornok, az iráni hadsereg főparancsnoka.

"A fegyveres erőinkkel egy pillanatig sem habozunk megvédelmezni országunk jogait és a javainkat, továbbá helyre tenni az agresszort" - fűzte hozzá a tábornok, akit az állami televízió idézett a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, "a pokol fog Iránra szabadulni", amennyiben két napon belül nem köt megállapodást. Szombat este az iráni hadsereg figyelmeztetett, hogy az "amerikai-cionista ellenség" támadása esetén "az amerikai terrorhadsereg által használt létesítményeket" és "a cionista rezsim" létesítményét fogják célba venni "pusztító és szüntelen" támadásokban.