Trumpék merész lépésre készülnek: halálos csapda várja az amerikaiakat, ha bevonulnak az apró szigetre
Irán az elmúlt hetekben csapdákat állított, légvédelmi rendszereket és további katonai személyzetet helyezett el a Harg-szigeten. Az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő források szerint Teherán így készül egy esetleges amerikai partraszállási hadműveletre.
A Trump-kormányzat mérlegeli a Perzsa-öböl északi részén fekvő apró sziget elfoglalását. A terület stratégiai jelentőségű, mivel ezen keresztül bonyolódik az iráni nyersolajexport mintegy 90 százaléka. A művelet célja az lenne, hogy nyomást gyakoroljanak Teheránra a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében. Amerikai katonai szakértők azonban figyelmeztetnek: egy ilyen szárazföldi akció rendkívül kockázatos lenne, és jelentős amerikai veszteségekkel járhat.- számolt be a CNN.
A források szerint Irán gyalogsági és páncélelhárító aknákat telepített a sziget körül. Ezeket többek között azokra a partszakaszokra helyezték el, ahol egy esetleges kétéltű partraszállás végrehajtható lenne. Emellett további hordozható légvédelmi rakétarendszereket (MANPADS) is szállítottak a területre. Az amerikai hadsereg március 13-án már mért csapásokat a Harg-szigetre. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint kilencven célpontot találtak el, köztük aknaraktárakat és rakétasilókat. A sziget védelmi képességei azonban nem semmisültek meg teljesen.
Trump egyes szövetségesei is komoly kétségeiket fejezték ki a művelettel kapcsolatban. Úgy vélik, a sziget elfoglalása önmagában nem oldaná meg a Hormuzi-szorossal és Irán globális energiapiaci befolyásával összefüggő problémákat. James Stavridis nyugalmazott tengernagy, a NATO korábbi európai főparancsnoka így fogalmazott: "Az irániak okosak és kíméletlenek. Mindent megtesznek, hogy maximális veszteséget okozzanak az amerikai erőknek a tengeren, de különösen akkor, ha azok a szárazföldi területükre lépnek." Stavridis alternatívaként egy tengeri blokád lehetőségét vetette fel. Ez amerikai csapatok partraszállása nélkül is meg tudná akadályozni az iráni olajexportot.
Az iráni parlament elnöke, Mohammad Báger Gálibáf szerdán nyíltan figyelmeztetett: az iráni fegyveres erők teljes körűen megfigyelés alatt tartják az ellenség minden mozgását. Kiemelte, hogy bármilyen határsértés esetén "az adott regionális ország létfontosságú infrastruktúrája korlátozás nélkül könyörtelen támadások célpontjává válik".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A terület mérete nagyjából Manhattan egyharmadának felel meg, így az elfoglalása jelentős partraszálló erő bevetését tenné szükségessé. Két tengerészgyalogos expedíciós egységet már a térségbe vezényeltek. Emellett a 82. légideszant-hadosztály mintegy ezer katonájának közeli kiküldése is várható. Az öbölbeli szövetségesek ugyanakkor magáncsatornákon arra sürgetik Washingtont, hogy a sziget megszállásával ne eszkalálja tovább a konfliktust. Attól tartanak, hogy egy ilyen lépés iráni megtorlást váltana ki az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen. Az arab államok a konfliktus lezárása előtt inkább Irán ballisztikusrakéta-programjának felszámolását szorgalmazzák. A Pentagon a közelmúltban már tájékoztatta őket arról, hogy az iráni ballisztikus- és cirkálórakéta-képesség jelentős részét sikeresen megsemmisítették.
