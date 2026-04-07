Baljós kijelentés érkezett a Kreml-ből: ha ez megvalósul, elkerülhetetlen lesz az öszetűzés a NATO-val

Oroszország súlyos következményekre figyelmeztette a balti államokat, amennyiben megnyitják légterüket az orosz területeket támadó ukrán drónok előtt. Moszkva emellett terrorizmusnak minősítette az energetikai infrastruktúra elleni ukrán csapásokat. A magyarországi hálózatot érintő támadásokat pedig a Nyugat választási beavatkozási kísérleteként értékelte.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Észtország, Lettország és Litvánia kormányai egyértelmű figyelmeztetést kaptak Moszkvától. Kiemelte: ha az érintett országok vezetése nem hallgat a józan észre, és átengedi az ukrán drónokat, annak komoly következményei lesznek.

A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén. Ezek a pilóta nélküli repülőgépek jellemzően olyan időszakokban zuhantak le, amikor a balti-tengeri orosz kikötőket támadások érték.

A szóvivő színtiszta terrorizmusnak nevezte a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) létesítményei elleni ukrán dróncsapásokat. Hangsúlyozta, hogy Kijev tudatosan veszi célba az energetikai szektort. Ezzel nemcsak a világ több országának próbál kárt okozni, hanem a polgári infrastruktúra rombolásával a lakosság megfélemlítése is a célja.

Friss hír, hogy Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítőkön keresztül részleges, kifejezetten az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetet ajánlott fel Oroszországnak.

A sajtótájékoztatón szóba került a japán-ukrán drónfejlesztési együttműködés is, amelyet a szóvivő nyíltan ellenséges lépésnek minősített.

Zaharova azokra a hírekre reagált, amelyek szerint Tokió ukrán gyártmányú drónok beszerzését fontolgatja. Emellett a két ország hadiipari vállalatai stratégiai partnerségre léptek ezen a területen.