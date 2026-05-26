Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 26.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 26.

Névnap

Fülöp, Evelin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.75 Ft

CHF: 391.51 Ft

GBP: 413.46 Ft

USD: 306.74 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 39800 Ft

MOL: 3828 Ft

RICHTER: 12000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.27: Általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 19 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.

2026.05.28: Általában derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos idő várható, viszont északkeleten, keleten gomolyfelhők is képződnek. Csapadék nem lesz. Az északias szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 18 fok között alakulhat, de a kevésbé szeles északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de a késő tavaszi időpont ellenére magas lesz a UV-sugárzás. (2026.05.25)

Akciók

