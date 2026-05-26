Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely legutóbb áprilisban 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 26.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 26.
Névnap
Fülöp, Evelin
Deviza árfolyam
EUR: 356.75 Ft
CHF: 391.51 Ft
GBP: 413.46 Ft
USD: 306.74 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 39800 Ft
MOL: 3828 Ft
RICHTER: 12000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.27: Általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 19 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.
2026.05.28: Általában derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos idő várható, viszont északkeleten, keleten gomolyfelhők is képződnek. Csapadék nem lesz. Az északias szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 18 fok között alakulhat, de a kevésbé szeles északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket, de a késő tavaszi időpont ellenére magas lesz a UV-sugárzás. (2026.05.25)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált
A pénztáraknál, automatáknál és a vonatok fedélzetén sem működik a jegyvásárlás a MÁV-nál.
A Pénzcentrum 2026. május 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.
Már májusban feltűntek az éjszakai világító felhők, pedig általában csak júniusban jelennek meg.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Már most drámai a helyzet a Velencei-tónál, és szakértők szerint az idei év új negatív rekordot hozhat.
A Pénzcentrum 2026. május 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.
A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is...
A Pénzcentrum 2026. május 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eleged van a száguldozó autókból? Így kérhetsz fekvőrendőrt vagy traffipaxot a házad elé a saját utcádban
Mosolygó traffipax, zenélő út, okoszebra, sebességlottó. Ezerféle kreatív megoldással lassítják az autósokat. Neked melyik a kedvenced, vagy épp melyiket utálod a legjobban?
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Egyre több magyar utazó radarjára kerül fel, mert ez a térség továbbra is az egyik legkedvezőbb árú vízparti úti cél a balkánon.
Vadiúj traffipaxok vadásznak mostantól a szabálytalan sofőrökre: jobb résen lenni, ennek könnyen fájdalmas csekk lehet a vége
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról számolt be, hogy a halálos balesetek száma 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A Pénzcentrum 2026. május 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.