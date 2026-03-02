Hatalmas haderőt mozgósítottak: bármelyik pillanatban szárazföldi támadást indíthat Izrael

Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) százezer tartalékost mozgósított, és kilátásba helyezte a radikális szervezet felszámolását - tudósított a Portfolio.

Effie Defrin, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője közölte: a radikális iszlamista szervezet "magas árat fog fizetni" a zsidó állam elleni agresszióért. A hadsereg vezetése jelenleg minden lehetséges válaszlépést mérlegel, beleértve a szárazföldi offenzívát is. A bejelentés szerint Izrael felkészült a határon túli akcióra, amelynek érdekében jelentős számú tartalékos haderőt állítottak csatasorba.

Bár a művelet pontos kezdetét nem hozták nyilvánosságra, a szándék egyértelmű. Egyelőre nem tisztázott, hogy az invázió egész Libanont érintené-e, vagy csupán a déli, határ menti régiókra korlátozódna.

"A Hezbollah megtámadott minket az éjjel. Pontosan tudták, mit tesznek. Figyelmeztettük őket, most pedig megfizetnek érte" – fogalmazott a szóvivő. A síita fegyveres szervezet és Izrael konfliktusa nem új keletű, a felek korábban több háborút is vívtak egymással. A feszültség a 2023. októberi események óta folyamatosan fokozódik.