Éjszaka csaptak le a hírhedt milíciára: brutális légicsapások után nyomult be a hadsereg az ellenséges területre

Szárazföldi hadműveletet indított az izraeli hadsereg Dél-Libanonban a Hezbollah ellen. Az offenzíva célja a biztonsági övezet kiszélesítése. A katonai vezetés ezzel kívánja megvédeni az észak-izraeli lakosságot a síita milícia folyamatos rakétatámadásaitól.

A szárazföldi behatolást szombaton a légierő és a tüzérség összehangolt csapásai előzték meg. Ezek a Hezbollah feltételezett infrastruktúráját célozták. Még aznap késő este egy izraeli hadosztály átlépte a határt. A fegyveres milicistákkal vívott tűzharc során az ellenséges erőket likvidálták. A katonai tájékoztatás szerint a művelet folytatódik. Az elsőként behatoló csapatokat újabb egységek követik, hogy még mélyebben nyomuljanak be a területre.- közölte az ATV.

A konfliktus azt követően éleződött ki ismét, hogy a Hezbollah március elején újabb támadásokat indított Izrael ellen. A síita szervezet akciója egy amerikai–izraeli közös műveletre adott válasz volt, amely a libanoni milíciát támogató Irán ellen irányult.

A harcok fokozódásával párhuzamosan hétfő reggel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Izrael északi részén. Kirjat Smona, Miszgav Am és Tel-Haj térségében a lakosságot a Hezbollah újabb drón- és rakétatámadásaira figyelmeztették. Ezzel egy időben az ország biztonságosabbnak ítélt régióiban két hét kényszerszünet után újraindult a tanítás. Az oktatás azonban továbbra is csak azokban az intézményekben engedélyezett, amelyek rendelkeznek megfelelő óvóhellyel.

