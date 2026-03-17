Berlin, Németország - 2022. március 29.: A német hadsereg katonái egyenruhában, puskával, puskával és katonai járművekkel, dzsippel és humvee-vel, a Heer hadsereg csapatai készen állnak a csatára, gyakorlatra vagy háborúra a litvániai
Világ

Éjszaka csaptak le a hírhedt milíciára: brutális légicsapások után nyomult be a hadsereg az ellenséges területre

Pénzcentrum
2026. március 17. 09:40

Szárazföldi hadműveletet indított az izraeli hadsereg Dél-Libanonban a Hezbollah ellen. Az offenzíva célja a biztonsági övezet kiszélesítése. A katonai vezetés ezzel kívánja megvédeni az észak-izraeli lakosságot a síita milícia folyamatos rakétatámadásaitól.

A szárazföldi behatolást szombaton a légierő és a tüzérség összehangolt csapásai előzték meg. Ezek a Hezbollah feltételezett infrastruktúráját célozták. Még aznap késő este egy izraeli hadosztály átlépte a határt. A fegyveres milicistákkal vívott tűzharc során az ellenséges erőket likvidálták. A katonai tájékoztatás szerint a művelet folytatódik. Az elsőként behatoló csapatokat újabb egységek követik, hogy még mélyebben nyomuljanak be a területre.- közölte az ATV.

A konfliktus azt követően éleződött ki ismét, hogy a Hezbollah március elején újabb támadásokat indított Izrael ellen. A síita szervezet akciója egy amerikai–izraeli közös műveletre adott válasz volt, amely a libanoni milíciát támogató Irán ellen irányult.

A harcok fokozódásával párhuzamosan hétfő reggel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Izrael északi részén. Kirjat Smona, Miszgav Am és Tel-Haj térségében a lakosságot a Hezbollah újabb drón- és rakétatámadásaira figyelmeztették. Ezzel egy időben az ország biztonságosabbnak ítélt régióiban két hét kényszerszünet után újraindult a tanítás. Az oktatás azonban továbbra is csak azokban az intézményekben engedélyezett, amelyek rendelkeznek megfelelő óvóhellyel.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
