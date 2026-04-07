Megdőlt egy több mint ötvenéves csúcs odafent: olyan messzire merészkedtek az űrhajósok, ahol előttük még soha senki sem járt

Az Artemis–2 küldetés során az Orion űrhajó négyfős legénysége megdöntötte az Apollo–13 több mint ötvenéves rekordját: az emberiség történetében még senki sem járt ilyen messze a Földtől. A Hold megkerülése nemcsak történelmi mérföldkő, hanem a NASA hosszú távú, állandó holdbázis építését célzó programjának kritikus lépése is a Kínával folytatott, egyre élesedő űrversenyben - írja a BBC.
A floridai indítóállásról április 2-án útnak indult misszió űrhajósai – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman parancsnok és Jeremy Hansen – már a Hold megkerülése előtt túlszárnyalták az 1970-es csúcsot. Az Orion űrkapszula a tervek szerint mintegy 406 700 kilométeres maximális távolságra jut el bolygónktól. Ezzel több mint 6600 kilométerrel múlja felül az Apollo–13 legénységének korábbi teljesítményét. Reid Wiseman parancsnok a mérföldkövet a személyzetes űrutazás úttörői előtti tisztelgésnek nevezte. Hozzátette: reméli, hogy a jövő generációi kihívásként tekintenek az elért eredményre, és hamarosan a mostani rekordot is átadják a múltnak.
A történelmi távolság elérése során az Orion az égitest túlsó oldala körül halad el. A nagyjából 6400 kilométeres magasságból az űrhajósok professzionális kamerákkal figyelhetik meg a Hold Földről nem látható oldalát. Ez a tudományos szempontból is rendkívül értékes pozíció különleges látványt nyújt. Az égitest peremén átszűrődő napfény egyfajta fordított holdfogyatkozáshoz hasonló jelenséget rajzol majd ki. A manőver nagyjából hat órát vesz igénybe. Ezalatt várhatóan teljesen megszakad a rádiókapcsolat a földi irányítással.
Az expedíció az Egyesült Államok nagyszabású Artemis-programjának szerves része. A projekt végső célja a rendszeres, személyzetes holdra szállások megvalósítása, valamint egy állandó kutatóállomás négy fázisban történő kiépítése. Ha a tervek megvalósulnak, az emberiség a következő évtizedben bolygóközi fajjá válhat. Az ütemterv azonban komoly csúszásban van. Az eredeti elképzelések szerint a mostani küldetésnek már 2022-ben, az újabb holdra szállásnak pedig 2024-ben meg kellett volna valósulnia. A jelenlegi, módosított tervek azonban az utóbbit már csak 2028-ra teszik.
A folyamatos késlekedés nem csupán presztízsveszteséget jelent az amerikai űrügynökség számára. Azzal a komoly kockázattal is jár, hogy az Egyesült Államok elveszítheti évtizedek óta fennálló vezető szerepét a világűrben. A legfőbb riválissá előlépett Kína ugyanis szintén saját holdbázis kiépítését tervezi. Bár a hivatalos kommunikáció szerint a kelet-ázsiai nagyhatalom az első személyzetes holdra szállását 2030-ra időzíti, a szakértők tartanak tőle, hogy az állás könnyen megfordulhat. A rohamléptekkel fejlődő és rengeteg erőforrást mozgósító, ám a nyugatiaknál jóval kevésbé átlátható kínai űrprogram hamar ledolgozhatja hátrányát az új űrversenyben.
