Hatalmas csavar az évszázad űrmissziójában: átírták a terveket, egészen elképesztő dolog fog épülni odafönt
Több mint ötven év után ismét emberes küldetés indulhat a Hold felé, és a tervek már nem állnak meg egy egyszeri landolásnál. A Portfolio cikke szerint az új program célja hosszabb távon állandó jelenlét kialakítása, ami már a holdi bázisépítés előkészítését is jelenti.
A NASA Artemis-programja ennek az új korszaknak az alapja. A következő lépés egy emberes küldetés, amely során űrhajósok kerülik meg a Holdat, ez lesz az első ilyen repülés az 1970-es évek óta.
A program azonban túlmutat egy látványos visszatérésen. A cél egy tartós infrastruktúra kiépítése, amely lehetővé teszi a rendszeres küldetéseket, és hosszabb távon akár a Holdon való tartózkodást is. Ez már egyértelműen a mélyűri jelenlét felé vezető lépés.
A menetrendet ugyanakkor többször módosították. A NASA átalakította a programot, hogy csökkentse a kockázatokat és gyorsítsa az előrehaladást. A jelenlegi tervek szerint a tényleges holdraszállás későbbre tolódhat, miközben előbb több tesztküldetés zajlik le, például dokkolási és technológiai próbák.
Ez azt jelenti, hogy a következő években fokozatos építkezés várható. Először a Hold körüli pályán végzett műveleteket tökéletesítik, majd csak ezután kerül sor a felszíni küldetésekre. A Portfolio szerint a stratégia lényege, hogy az Egyesült Államok hosszú távon is meghatározó szereplő maradjon az űrversenyben. A Hold ebben nem végcél, hanem ugródeszka. A bázisépítés és az ott szerzett tapasztalatok a későbbi Mars-küldetések alapját is jelenthetik.
A teljes kép alapján az látszik, hogy a Holdra való visszatérés nem egyetlen történelmi esemény lesz, hanem egy több lépcsős program kezdete, amelynek célja egy új űrkorszak megnyitása.
