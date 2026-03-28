Holdfelszín részletei átlátszó háttéren - 3D renderelés - térképek a Nasa-tólhttps://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4720
Tech

Hatalmas csavar az évszázad űrmissziójában: átírták a terveket, egészen elképesztő dolog fog épülni odafönt

Pénzcentrum
2026. március 28. 20:40

Több mint ötven év után ismét emberes küldetés indulhat a Hold felé, és a tervek már nem állnak meg egy egyszeri landolásnál. A Portfolio cikke szerint az új program célja hosszabb távon állandó jelenlét kialakítása, ami már a holdi bázisépítés előkészítését is jelenti.

A NASA Artemis-programja ennek az új korszaknak az alapja. A következő lépés egy emberes küldetés, amely során űrhajósok kerülik meg a Holdat, ez lesz az első ilyen repülés az 1970-es évek óta.

A program azonban túlmutat egy látványos visszatérésen. A cél egy tartós infrastruktúra kiépítése, amely lehetővé teszi a rendszeres küldetéseket, és hosszabb távon akár a Holdon való tartózkodást is. Ez már egyértelműen a mélyűri jelenlét felé vezető lépés.

A menetrendet ugyanakkor többször módosították. A NASA átalakította a programot, hogy csökkentse a kockázatokat és gyorsítsa az előrehaladást. A jelenlegi tervek szerint a tényleges holdraszállás későbbre tolódhat, miközben előbb több tesztküldetés zajlik le, például dokkolási és technológiai próbák.

Ez azt jelenti, hogy a következő években fokozatos építkezés várható. Először a Hold körüli pályán végzett műveleteket tökéletesítik, majd csak ezután kerül sor a felszíni küldetésekre. A Portfolio szerint a stratégia lényege, hogy az Egyesült Államok hosszú távon is meghatározó szereplő maradjon az űrversenyben. A Hold ebben nem végcél, hanem ugródeszka. A bázisépítés és az ott szerzett tapasztalatok a későbbi Mars-küldetések alapját is jelenthetik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A teljes kép alapján az látszik, hogy a Holdra való visszatérés nem egyetlen történelmi esemény lesz, hanem egy több lépcsős program kezdete, amelynek célja egy új űrkorszak megnyitása.
