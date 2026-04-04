A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű amerikai katonai kiadásnövelést jelentené. A tervezett emelést a belföldi programok jelentős visszavágásával párosítanák - közölte a BBC.
A javasolt büdzsé 42 százalékos növekedést jelent az előző költségvetési évhez képest, ami összesen 445 milliárd dollárral magasabb összeget takar. Ebből hozzávetőleg 1100 milliárd dollár a Pentagon diszkrecionális kiadásaira jutna, amivel minden korábbi rekordot megdöntenének. További 350 milliárd dollárt a védelmi ipari bázis fejlesztésére szánnak. Ezt az összeget a költségvetési egyeztetési eljárás (budget reconciliation) keretében, egyszerű szenátusi többséggel kívánják elfogadtatni. A kért csomag ráadásul nem tartalmazza azt a 200 milliárd dollárt, amelyet a Pentagon az iráni háborúra igényelt.
A költségvetés részét képezi a Golden Dome elnevezésű rakétavédelmi rendszer finanszírozása is, amelynek becsült költsége 185 milliárd dollár. A rendszer szárazföldi, tengeri és űrtelepítésű érzékelők, valamint elfogórakéták többrétegű hálózatából állna. Ezt a pajzsot kifejezetten az új generációs rakéták és drónok elleni védelemre tervezik. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint ugyanakkor csak az űrtelepítésű komponensek 20 éves fenntartási költsége is elérheti az 542 milliárd dollárt.
A tervezet jelentős összeget, 65,8 milliárd dollárt irányoz elő hajóépítésre. Ebbe beletartoznak a Trump által "Arany Flottának" nevezett következő generációs hadihajók is. Ezek közé sorolják a tavaly decemberben bemutatott, nehézfegyverzetű Trump-osztályú csatahajókat. Az első ilyen egység, a USS Defiant építése Trump bejelentése szerint hamarosan megkezdődik. A tervek szerint a hajó két és fél éven belül már hadrendbe is állhat.
A védelmi kiadások drasztikus növelését a kormányzat a belföldi költségvetés 10 százalékos, mintegy 73 milliárd dolláros csökkentésével kívánja ellensúlyozni. A tervezet összefoglalója szerint az éghajlatvédelmi, lakhatási és oktatási programok egy részét teljesen megszüntetnék. Trump a hét elején egy zárt körű, a Fehér Házban tartott eseményen beszélt erről, amelyről hangfelvétel is készült. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a gyermekgondozási ellátások, valamint a Medicaid és a Medicare egészségügyi programok ügye az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Kiemelte: a szövetségi kormánynak a jövőben elsősorban a katonai védelemre kell fókuszálnia.
(Címlapkép - Máthé Zoltán, MTI/MTVA)
Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
Ilyen az ukrajnai háború igazi pokla: sorozatosan támadnak az oroszok, robbannak a drónok - csak tegnap mintegy 20-an haltak meg
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban.
Azért ez kemény: élesedett az új katonai szolgálati törvény, a 17-45 év közötti férfiak nagyon nem fognak örülni
Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiak nem lehetnek csak úgy sokáig távol a...
Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály, akik nem akármilyen alakulat.
Sokkoló beismerést tett az Európai Unió: ennek még nagyon súlyos ára lesz, senki sem tudja majd kihúzni magát alóla
Miközben az energiaárak ismét meredeken emelkednek Európában, a kontinens újra az atomenergia felé fordul(na).
Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép históriája nem befolyásolja a tárgyalásaikat Iránna.
Súlyos csapás érte az Egyesült Államokat Iránban: lelőttek egy amerikai vadászgépet - kegyetlen bosszút esküdhet Trump
Egy amerikai tisztviselő is elismerte, hogy a gépet feltehetően iráni találat érte. A Pentagon és a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az esetet.
Bemondta az európai államfő: "Az emberiség a szakadék szélén áll" - nagyon komoly dolgok jönnek, Magyarországot is súlyosan érinti
Az emberiség a szakadék szélén áll, ezért komoly döntésekre van szükség.
A befektetők szemében Magyarország nem számít kockázatos piacnak, de a legstabilabb országok közé sem fér be.
Emberkereskedőkre csapott le a hatóság: vietnámi munkásokat csempésztek, durva maffia módszerekkel dolgoztak
A belga, a francia és a brit hatóságok felszámoltak egy bűnözői hálózatot, amelynek tagjai több mint ezer embert csempésztek Vietnámból az Egyesült Királyságba.
A 2008-as nagy világválság óta nem történt ilyen: már kopogtat a pokol, ebből Magyarország sem húzhatja ki magát
A Brent nyersolaj spot ára csütörtökön 141,36 dollárra ugrott, ami a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintet jelent.
Brutális drónözönt zúdított Oroszország Ukrajnára: válaszként olyan paktumot kötöttek, amit senki sem látott jönni
Oroszország márciusban a 2022 februárjában indított teljes körű invázió óta a legtöbb drónt indította Ukrajna ellen.
Kitudódott az európai miniszterelnök mesterterve a Hormuzi-szoros megnyitására: minden babért ő arathat le Trump helyett
Az Egyesült Államok nem vesz részt a tárgyalásokon.
Az izraeli hadsereg közlése szerint Jemenből rakétát lőttek ki Izrael irányába. Ez a negyedik ilyen észlelt támadás a háború kezdete óta.
Egy évvel az úgynevezett Felszabadítás Napja után az Egyesült Államok átlagos vámszintje évtizedek óta nem látott mértékre emelkedett.
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
Az iráni háború gazdasági következményei miatt az Egyesült Királyság szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik az Európai Unióval.
A brit egyetemek 140 millió fontos bevételkieséstől tartanak az uniós hallgatók tandíjának csökkentése miatt.
Több mint ötven évet vártunk erre: indul az új Holdprogram olyan messzire utaznak, ahol ember még sosem járt
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban sikeresen elstartolt a NASA Artemis-2 űrküldetése a floridai Kennedy Űrközpontból.