A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?

A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű amerikai katonai kiadásnövelést jelentené. A tervezett emelést a belföldi programok jelentős visszavágásával párosítanák - közölte a BBC.

A javasolt büdzsé 42 százalékos növekedést jelent az előző költségvetési évhez képest, ami összesen 445 milliárd dollárral magasabb összeget takar. Ebből hozzávetőleg 1100 milliárd dollár a Pentagon diszkrecionális kiadásaira jutna, amivel minden korábbi rekordot megdöntenének. További 350 milliárd dollárt a védelmi ipari bázis fejlesztésére szánnak. Ezt az összeget a költségvetési egyeztetési eljárás (budget reconciliation) keretében, egyszerű szenátusi többséggel kívánják elfogadtatni. A kért csomag ráadásul nem tartalmazza azt a 200 milliárd dollárt, amelyet a Pentagon az iráni háborúra igényelt.

A költségvetés részét képezi a Golden Dome elnevezésű rakétavédelmi rendszer finanszírozása is, amelynek becsült költsége 185 milliárd dollár. A rendszer szárazföldi, tengeri és űrtelepítésű érzékelők, valamint elfogórakéták többrétegű hálózatából állna. Ezt a pajzsot kifejezetten az új generációs rakéták és drónok elleni védelemre tervezik. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint ugyanakkor csak az űrtelepítésű komponensek 20 éves fenntartási költsége is elérheti az 542 milliárd dollárt.

A tervezet jelentős összeget, 65,8 milliárd dollárt irányoz elő hajóépítésre. Ebbe beletartoznak a Trump által "Arany Flottának" nevezett következő generációs hadihajók is. Ezek közé sorolják a tavaly decemberben bemutatott, nehézfegyverzetű Trump-osztályú csatahajókat. Az első ilyen egység, a USS Defiant építése Trump bejelentése szerint hamarosan megkezdődik. A tervek szerint a hajó két és fél éven belül már hadrendbe is állhat.

A védelmi kiadások drasztikus növelését a kormányzat a belföldi költségvetés 10 százalékos, mintegy 73 milliárd dolláros csökkentésével kívánja ellensúlyozni. A tervezet összefoglalója szerint az éghajlatvédelmi, lakhatási és oktatási programok egy részét teljesen megszüntetnék. Trump a hét elején egy zárt körű, a Fehér Házban tartott eseményen beszélt erről, amelyről hangfelvétel is készült. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a gyermekgondozási ellátások, valamint a Medicaid és a Medicare egészségügyi programok ügye az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Kiemelte: a szövetségi kormánynak a jövőben elsősorban a katonai védelemre kell fókuszálnia.

(Címlapkép - Máthé Zoltán, MTI/MTVA)