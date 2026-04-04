2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2008. június 18. - A 82. légideszant hadosztály ejtőernyősei kiugranak az amerikai légierő C-17 Globemaster III-as repülőgépéből az észak-karolinai Fort Braggben tartott közös erőltetett bevetési gyakorlat (JFEX) során. A JFEX egy közö
Világ

Elit alakulatot küld a Közel-Keletre Donald Trump: ez a hadosztály sokkolni fogja az egész térséget

Pénzcentrum
2026. április 4. 12:05

Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztályt. Ez az egység a világ szinte összes jelentős amerikai katonai konfliktusát megjárta. A gyorsreagálású, "All American" néven is ismert alakulat az első világháborútól kezdve a normandiai partraszálláson át az elmúlt évtizedek modern háborúiig mindenhol jelen volt, és most ismét kulcsszerepet kap a térségben - írta meg a Portfolio.

A 82-esek az észak-karolinai Fort Braggben állomásoznak. Ők alkotják az amerikai hadsereg egyik legismertebb, nem különleges műveleti egységét. Az alakulat onnan kapta a nevét, hogy alapításakor az Egyesült Államok minden tagállamából toboroztak bele katonákat. Így ragadt rájuk a Csupa Amerikai (All American) becenév, amelyet a piros-kék logójukon lévő "AA" betűk is hirdetnek. Fő profiljuk a légideszant-bevetés, amely lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján rövid időn belül bevethetők legyenek. Jelenleg Brandon Tegtmeier vezérőrnagy parancsnoksága alatt könnyűlövész-, csapatrepülő-, tüzér- és logisztikai dandárokból állnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hadosztály története során számos ismert személyiség szolgált a soraikban. A második világháborúban Omar Bradley vezette őket, akiről a híres amerikai gyalogsági harcjárművet is elnevezték, de itt szolgált Lloyd Austin védelmi miniszter is. Egyik leghíresebb katonájuk John Steele volt, aki a normandiai partraszálláskor órákig lógott fennakadt ejtőernyőjével a Sainte-Mère-Église-i templom tornyán.

Az 1917-ben alapított egység már az első világháborúban is harcolt Franciaországban. Az amerikai haderő történetének első légideszant-hadosztályává 1942-ben alakították át őket. A második világháború alatt részt vettek a szicíliai és a salernói harcokban, majd 1944. június 5-én Normandiában dobták le őket. Végigharcolták a nyugat-európai frontot: jelen voltak a Market Garden hadműveletben, az ardenneki offenzívában, és részt vettek a Ruhr-vidék elfoglalásában is. Egyik legnagyobb bravúrjuk az volt, amikor a brit szövetségesek tanácsa ellenére átkeltek a jól védett Elbán. Ekkor egyetlen nap alatt mintegy százezer német katonát kényszerítettek megadásra, később pedig Berlin megszállásából is kivették a részüket.

A világháborúk után is folyamatosan mozgósították a hadosztályt. A hatvanas években a dominikai polgárháborúban és a vietnámi háborúban egyaránt bevetették őket, miközben amerikai belföldi lázadások leverésében is segédkeztek. 1980-ban ők lettek a frissen felállított amerikai gyorsreagálású erők magja. A nyolcvanas évektől kezdve szinte minden amerikai intervencióban jelen voltak. Részt vettek Grenada és Panama lerohanásában, az 1991-es Sivatagi Vihar hadműveletben, Haitin, valamint a boszniai és koszovói békefenntartó missziókban is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ezredfordulót követően az egység folyamatos váltásokban vett részt az afganisztáni és iraki hadműveletekben, 2020-ban pedig a szíriai jelenlétük is megerősítést nyert. A legújabb parancs értelmében ismét a Közel-Keletre telepítik őket. Ennek következtében a világot behálózó bevetési listájuk hamarosan újabb állomásokkal, akár Iránnal is bővülhet.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #katonai

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
1 napja
És ebben az állandó kavalkádban kellene Európának részt vennie ??
0
0
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
