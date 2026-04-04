Elit alakulatot küld a Közel-Keletre Donald Trump: ez a hadosztály sokkolni fogja az egész térséget

Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztályt. Ez az egység a világ szinte összes jelentős amerikai katonai konfliktusát megjárta. A gyorsreagálású, "All American" néven is ismert alakulat az első világháborútól kezdve a normandiai partraszálláson át az elmúlt évtizedek modern háborúiig mindenhol jelen volt, és most ismét kulcsszerepet kap a térségben - írta meg a Portfolio.

A 82-esek az észak-karolinai Fort Braggben állomásoznak. Ők alkotják az amerikai hadsereg egyik legismertebb, nem különleges műveleti egységét. Az alakulat onnan kapta a nevét, hogy alapításakor az Egyesült Államok minden tagállamából toboroztak bele katonákat. Így ragadt rájuk a Csupa Amerikai (All American) becenév, amelyet a piros-kék logójukon lévő "AA" betűk is hirdetnek. Fő profiljuk a légideszant-bevetés, amely lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján rövid időn belül bevethetők legyenek. Jelenleg Brandon Tegtmeier vezérőrnagy parancsnoksága alatt könnyűlövész-, csapatrepülő-, tüzér- és logisztikai dandárokból állnak.

A hadosztály története során számos ismert személyiség szolgált a soraikban. A második világháborúban Omar Bradley vezette őket, akiről a híres amerikai gyalogsági harcjárművet is elnevezték, de itt szolgált Lloyd Austin védelmi miniszter is. Egyik leghíresebb katonájuk John Steele volt, aki a normandiai partraszálláskor órákig lógott fennakadt ejtőernyőjével a Sainte-Mère-Église-i templom tornyán.

Az 1917-ben alapított egység már az első világháborúban is harcolt Franciaországban. Az amerikai haderő történetének első légideszant-hadosztályává 1942-ben alakították át őket. A második világháború alatt részt vettek a szicíliai és a salernói harcokban, majd 1944. június 5-én Normandiában dobták le őket. Végigharcolták a nyugat-európai frontot: jelen voltak a Market Garden hadműveletben, az ardenneki offenzívában, és részt vettek a Ruhr-vidék elfoglalásában is. Egyik legnagyobb bravúrjuk az volt, amikor a brit szövetségesek tanácsa ellenére átkeltek a jól védett Elbán. Ekkor egyetlen nap alatt mintegy százezer német katonát kényszerítettek megadásra, később pedig Berlin megszállásából is kivették a részüket.

A világháborúk után is folyamatosan mozgósították a hadosztályt. A hatvanas években a dominikai polgárháborúban és a vietnámi háborúban egyaránt bevetették őket, miközben amerikai belföldi lázadások leverésében is segédkeztek. 1980-ban ők lettek a frissen felállított amerikai gyorsreagálású erők magja. A nyolcvanas évektől kezdve szinte minden amerikai intervencióban jelen voltak. Részt vettek Grenada és Panama lerohanásában, az 1991-es Sivatagi Vihar hadműveletben, Haitin, valamint a boszniai és koszovói békefenntartó missziókban is.

Az ezredfordulót követően az egység folyamatos váltásokban vett részt az afganisztáni és iraki hadműveletekben, 2020-ban pedig a szíriai jelenlétük is megerősítést nyert. A legújabb parancs értelmében ismét a Közel-Keletre telepítik őket. Ennek következtében a világot behálózó bevetési listájuk hamarosan újabb állomásokkal, akár Iránnal is bővülhet.