Tűz alattt az Egyesült Arab Emírségek! Irán nem nyugszik: újabb támadásokat intézett a Perzsa-öböl országai ellen

Újabb támadásokat hajtott végre Irán vasárnapra virradóra a Perzsa-öböl országai ellen, Kuvaitban jelentős károkat okozva egy minisztériumi épületegyüttesben, villamos erőművekben és tengervízlepárló üzemekben.

Az iráni hadsereg - állítása szerint - támadást hajtott végre alumíniumipari objektumok ellen is az Egyesült Arab Emírségekben, amely közölte, hogy rakéta- és dróntámadást igyekezett elhárítani. A kuvaiti hadsereg közlése után, amely szerint több hullámban érkezett "ellenséges rakéta- és drónfenyegetés", a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szombat este iráni dróntámadás célpontja volt a kuvaitvárosi minisztériumi épületegyüttes.

A támadás jelentős károkat okozott az épületben, de személyi sérülés nem történt. Az éjszaka folyamán a kuvaiti áram-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztérium közölte, hogy ellenséges iráni drónok támadtak két villamos erőműre, illetve tengervízlepárló üzemre. Az anyagi károk jelentősek, két erőművet le kellett állítani, de áldozatok nincsenek - áll a tárca közleményében.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma vasárnap az X közösségi oldalon közölte, hogy országszerte rakéta- és dróntámadások hangját lehetett hallani. Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg emírségekbeli alumíniumipari létesítményeket támadott, valamint - például Kuvaitban - amerikai katonai célpontokat. Állításuk szerint az öbölbeli alumíniumipar támogatja az egyesült államokbeli vadászgép- , illetve rakéta- és harckocsigyártást.

A bahreini Bapco Energies cég vasárnap közölte, hogy az egyik raktárában iráni támadás után kigyulladt egy tartály, sebesültekről nem érkeztek jelentések. A tüzet eloltották, folyik a károk felmérése - írta közleményében a vállalat.