2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán zászlaja
Világ

Tűz alattt az Egyesült Arab Emírségek! Irán nem nyugszik: újabb támadásokat intézett a Perzsa-öböl országai ellen

Pénzcentrum
2026. április 5. 10:56

Újabb támadásokat hajtott végre Irán vasárnapra virradóra a Perzsa-öböl országai ellen, Kuvaitban jelentős károkat okozva egy minisztériumi épületegyüttesben, villamos erőművekben és tengervízlepárló üzemekben.

Az iráni hadsereg - állítása szerint - támadást hajtott végre alumíniumipari objektumok ellen is az Egyesült Arab Emírségekben, amely közölte, hogy rakéta- és dróntámadást igyekezett elhárítani. A kuvaiti hadsereg közlése után, amely szerint több hullámban érkezett "ellenséges rakéta- és drónfenyegetés", a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szombat este iráni dróntámadás célpontja volt a kuvaitvárosi minisztériumi épületegyüttes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadás jelentős károkat okozott az épületben, de személyi sérülés nem történt. Az éjszaka folyamán a kuvaiti áram-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztérium közölte, hogy ellenséges iráni drónok támadtak két villamos erőműre, illetve tengervízlepárló üzemre. Az anyagi károk jelentősek, két erőművet le kellett állítani, de áldozatok nincsenek - áll a tárca közleményében.

Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma vasárnap az X közösségi oldalon közölte, hogy országszerte rakéta- és dróntámadások hangját lehetett hallani. Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg emírségekbeli alumíniumipari létesítményeket támadott, valamint - például Kuvaitban - amerikai katonai célpontokat. Állításuk szerint az öbölbeli alumíniumipar támogatja az egyesült államokbeli vadászgép- , illetve rakéta- és harckocsigyártást.

A bahreini Bapco Energies cég vasárnap közölte, hogy az egyik raktárában iráni támadás után kigyulladt egy tartály, sebesültekről nem érkeztek jelentések. A tüzet eloltották, folyik a károk felmérése - írta közleményében a vállalat.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#világ #drón #támadás #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #egyesült arab emírségek #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
