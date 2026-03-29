Teherán égboltja a kiemelkedő Milad-toronnyal és az Alborz hegyvonulatot (Tochal-hegy) elrejtő légszennyezéssel Teheránban, Iránban.
Világ

Súlyos csapással fenyegetik az Egyesült Államokat, de a színfalak mögött Trump stábjával egyezkedhetnek

Pénzcentrum
2026. március 29. 14:05

Az iráni házelnök katonai csapással fenyegette meg az Egyesült Államokat és szövetségeseit a Közel-Keletre érkező amerikai csapaterősítések miatt. Eközben sajtóértesülések szerint ugyanez a politikus kulcsszereplője lehet a Donald Trump stábjával tervezett béketárgyalásoknak. A háttéregyeztetéseket azonban Teherán hivatalosan cáfolja - közölte a Portfolio.

Mohammad Báger Gálibáf az iráni állami médiában egyértelművé tette, hogy fegyveres erőik felkészültek egy esetleges amerikai szárazföldi hadművelet visszaverésére. A politikus azzal vádolta Washingtont, hogy miközben a nyilvánosság előtt tárgyalásokról beszél, a színfalak mögött támadást készít elő. Figyelmeztetett arra is, hogy a konfliktus kiéleződése esetén az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei is számíthatnak az iráni megtorlásra.

Ez a kemény retorika éles ellentétben áll az Axios hírportál nemrég megjelent információival. Az amerikai lap úgy tudja, hogy Gálibáf kulcsfigurává lépett elő a Donald Trump leendő kormányzatával tervezett béketárgyalásokban.

A források szerint a házelnök nyitott lenne a kapcsolatfelvételre a megválasztott elnök küldötteivel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Ezt a sajtóértesülést ugyanakkor egy magas rangú iráni tisztségviselő határozottan valótlannak nevezte.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus #béketárgyalás

