Súlyos csapással fenyegetik az Egyesült Államokat, de a színfalak mögött Trump stábjával egyezkedhetnek

Az iráni házelnök katonai csapással fenyegette meg az Egyesült Államokat és szövetségeseit a Közel-Keletre érkező amerikai csapaterősítések miatt. Eközben sajtóértesülések szerint ugyanez a politikus kulcsszereplője lehet a Donald Trump stábjával tervezett béketárgyalásoknak. A háttéregyeztetéseket azonban Teherán hivatalosan cáfolja - közölte a Portfolio.

Mohammad Báger Gálibáf az iráni állami médiában egyértelművé tette, hogy fegyveres erőik felkészültek egy esetleges amerikai szárazföldi hadművelet visszaverésére. A politikus azzal vádolta Washingtont, hogy miközben a nyilvánosság előtt tárgyalásokról beszél, a színfalak mögött támadást készít elő. Figyelmeztetett arra is, hogy a konfliktus kiéleződése esetén az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei is számíthatnak az iráni megtorlásra.

Ez a kemény retorika éles ellentétben áll az Axios hírportál nemrég megjelent információival. Az amerikai lap úgy tudja, hogy Gálibáf kulcsfigurává lépett elő a Donald Trump leendő kormányzatával tervezett béketárgyalásokban.

A források szerint a házelnök nyitott lenne a kapcsolatfelvételre a megválasztott elnök küldötteivel, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Ezt a sajtóértesülést ugyanakkor egy magas rangú iráni tisztségviselő határozottan valótlannak nevezte.