Kiderült Trump kíméletlen terve: teljesen átírná a NATO szabályait, Magyarország is megütheti a bokáját

Donald Trump amerikai elnök alapvetően átalakítaná a NATO működését egy új, úgynevezett "fizetős részvételi" modell bevezetésével. A tervek szerint a jövőben megvonnák a szavazati jogot a legfontosabb kérdésekben azoktól a tagállamoktól, amelyek nem fordítják a bruttó hazai termékük (GDP) legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra. Ilyen kérdés lenne például a kollektív védelem aktiválása is - közölte a The Telegraph.

Az elképzelés alapján a pénzügyi célt el nem érő országok elveszítenék a beleszólási jogukat a szövetség bővítésével és a közös hadműveletekkel kapcsolatos döntésekbe. Sőt, az 5. cikk szerinti kollektív védelmi záradék érvényesítéséről sem szavazhatnának. Egy washingtoni kormányzati forrás szerint az alapelv egyszerű: aki nem fizet, az ne is dönthessen a jövőbeli kiadásokról.

A radikális ötlet azután merült fel, hogy több szövetséges, köztük Spanyolország és az Egyesült Királyság is elutasította az amerikai elnök kérését. Trump azt szerette volna, ha a tagállamok hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros biztosítására. Mivel a NATO jelenlegi szabályai szerint a döntéshozatalhoz konszenzusra van szükség, a tagállamok várhatóan megvétózzák az amerikai javaslatot. Ez a helyzet újabb komoly politikai feszültséget borítékol.

Mark Rutte NATO-főtitkár eközben jelezte, hogy a tagállami vezetőknek már az idei, ankarai csúcstalálkozón be kell mutatniuk a terveiket az 5 százalékos cél elérésére. Bár a korábbi 2 százalékos elvárást már minden tagállam teljesíti, az új küszöböt jelenleg senki sem éri el. Ettől az aránytól még az élmezőnybe tartozó Lengyelország és a balti államok is elmaradnak. Magyarország a maga 2,1 százalékos költésével a középmezőny végén helyezkedik el.

Az amerikai elnök elégedetlensége más területeken is megmutatkozik. Értesülések szerint Trump válaszlépésként ismét fontolgatja az amerikai csapatok kivonását Németországból. A feszültséget tovább növeli egy másik amerikai lépés is: a Pentagon mintegy 750 millió dollárt csoportosít át egy ukrajnai fegyverszállításokat finanszírozó NATO-programból, hogy a saját fegyverkészleteit töltse fel. Trump a szövetség eddigi teljesítményét csalódásnak nevezte. A tagállamok felé pedig egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: "Ez egy próbatétel volt a NATO számára. Ha nem tesztek semmit, emlékezni fogunk rá."