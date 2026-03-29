2026. március 29. vasárnap Auguszta
9 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mihail Kogalniceanu, Románia - 2023. március 31: Amerikai katonák a Constanta város közelében lévő Mihail Kogalniceanu NATO légibázison az amerikai egységek csapatváltása alkalmából rendezett ünnepségen.
Világ

Kiderült Trump kíméletlen terve: teljesen átírná a NATO szabályait, Magyarország is megütheti a bokáját

Pénzcentrum
2026. március 29. 09:33

Donald Trump amerikai elnök alapvetően átalakítaná a NATO működését egy új, úgynevezett "fizetős részvételi" modell bevezetésével. A tervek szerint a jövőben megvonnák a szavazati jogot a legfontosabb kérdésekben azoktól a tagállamoktól, amelyek nem fordítják a bruttó hazai termékük (GDP) legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra. Ilyen kérdés lenne például a kollektív védelem aktiválása is - közölte a The Telegraph.

Az elképzelés alapján a pénzügyi célt el nem érő országok elveszítenék a beleszólási jogukat a szövetség bővítésével és a közös hadműveletekkel kapcsolatos döntésekbe. Sőt, az 5. cikk szerinti kollektív védelmi záradék érvényesítéséről sem szavazhatnának. Egy washingtoni kormányzati forrás szerint az alapelv egyszerű: aki nem fizet, az ne is dönthessen a jövőbeli kiadásokról.

A radikális ötlet azután merült fel, hogy több szövetséges, köztük Spanyolország és az Egyesült Királyság is elutasította az amerikai elnök kérését. Trump azt szerette volna, ha a tagállamok hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros biztosítására. Mivel a NATO jelenlegi szabályai szerint a döntéshozatalhoz konszenzusra van szükség, a tagállamok várhatóan megvétózzák az amerikai javaslatot. Ez a helyzet újabb komoly politikai feszültséget borítékol.

Mark Rutte NATO-főtitkár eközben jelezte, hogy a tagállami vezetőknek már az idei, ankarai csúcstalálkozón be kell mutatniuk a terveiket az 5 százalékos cél elérésére. Bár a korábbi 2 százalékos elvárást már minden tagállam teljesíti, az új küszöböt jelenleg senki sem éri el. Ettől az aránytól még az élmezőnybe tartozó Lengyelország és a balti államok is elmaradnak. Magyarország a maga 2,1 százalékos költésével a középmezőny végén helyezkedik el.

Az amerikai elnök elégedetlensége más területeken is megmutatkozik. Értesülések szerint Trump válaszlépésként ismét fontolgatja az amerikai csapatok kivonását Németországból. A feszültséget tovább növeli egy másik amerikai lépés is: a Pentagon mintegy 750 millió dollárt csoportosít át egy ukrajnai fegyverszállításokat finanszírozó NATO-programból, hogy a saját fegyverkészleteit töltse fel. Trump a szövetség eddigi teljesítményét csalódásnak nevezte. A tagállamok felé pedig egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: "Ez egy próbatétel volt a NATO számára. Ha nem tesztek semmit, emlékezni fogunk rá."
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #trump #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #nato #védelmi kiadások #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:59
09:33
09:00
08:33
08:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
