Hajszálon múlt a hatalmas tragédia: házi pokolgéppel akartak a levegőbe repíteni egy amerikai bankot

A francia rendőrség szombat hajnalban megakadályozott egy feltételezett bombatámadást egy párizsi amerikai bankfiók előtt. Őrizetbe vettek egy férfit, aki egy házi készítésű pokolgépet készült felrobbantani - írta meg az euronews.

Az incidens helyi idő szombaton történt a Bank of America Rue de la Boétie-n található épülete előtt. A helyszín Párizs 8. kerületében fekszik, mindössze néhány utcányira a Champs-Élysées-től. A rendőrök közvetlenül azután csaptak le a férfira, hogy elhelyezte a rögtönzött robbanószerkezetet. A pokolgép öt liter folyadékból – feltehetően üzemanyagból – és egy detonátorból állt.

Laurent Nuñez belügyminiszter közölte, hogy a nyomozást a francia Nemzeti Terrorelhárítási Ügyészség vette át. A vizsgálatban a párizsi bűnügyi rendőrség, valamint a francia belföldi hírszerzés, a Belbiztonsági Főigazgatóság (DGSI) is részt vesz.

A miniszter méltatta a rendőrök gyors beavatkozását. Külön kitért a "jelenlegi nemzetközi helyzetre", amelynek kapcsán az európai országok az iráni háború miatt fokozták a belföldi biztonsági készültségüket. Nuñez hangsúlyozta, hogy Franciaországban "az éberség minden eddiginél magasabb szinten marad".