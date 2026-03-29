2026. március 29. vasárnap Auguszta
11 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Francia zászló, Franciaország, Párizs
Világ

Hajszálon múlt a hatalmas tragédia: házi pokolgéppel akartak a levegőbe repíteni egy amerikai bankot

Pénzcentrum
2026. március 29. 07:58

A francia rendőrség szombat hajnalban megakadályozott egy feltételezett bombatámadást egy párizsi amerikai bankfiók előtt. Őrizetbe vettek egy férfit, aki egy házi készítésű pokolgépet készült felrobbantani - írta meg az euronews.

Az incidens helyi idő szombaton történt a Bank of America Rue de la Boétie-n található épülete előtt. A helyszín Párizs 8. kerületében fekszik, mindössze néhány utcányira a Champs-Élysées-től. A rendőrök közvetlenül azután csaptak le a férfira, hogy elhelyezte a rögtönzött robbanószerkezetet. A pokolgép öt liter folyadékból – feltehetően üzemanyagból – és egy detonátorból állt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Laurent Nuñez belügyminiszter közölte, hogy a nyomozást a francia Nemzeti Terrorelhárítási Ügyészség vette át. A vizsgálatban a párizsi bűnügyi rendőrség, valamint a francia belföldi hírszerzés, a Belbiztonsági Főigazgatóság (DGSI) is részt vesz.

A miniszter méltatta a rendőrök gyors beavatkozását. Külön kitért a "jelenlegi nemzetközi helyzetre", amelynek kapcsán az európai országok az iráni háború miatt fokozták a belföldi biztonsági készültségüket. Nuñez hangsúlyozta, hogy Franciaországban "az éberség minden eddiginél magasabb szinten marad".
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #robbanás #bomba #párizs #franciaország #világ #terrorizmus #terrorcselekmény #izraeli-iráni háború #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
08:33
08:15
07:58
07:45
06:02
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
