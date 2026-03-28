Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja

Donald Trump egy floridai befektetői konferencián Kubát nevezte meg az Egyesült Államok következő célpontjaként. Emellett élesen bírálta a NATO-t és Németországot, amiért magára hagyták Washingtont az iráni konfliktusban.

Pénteki beszédében a politikus az amerikai fegyveres erők venezuelai és iráni sikereit méltatta. Bár konkrétumokat nem említett, kijelentette, hogy eredetileg nem akarta bevetni az általa felépített hadsereget. Kiemelte azonban, hogy néha rákényszerül a lépésre, és "Kuba a következő".

Hozzátette: megtiszteltetésnek venné, ha valamilyen formában átvehetné az irányítást a szigetország felett. A fenyegetés ellenére Washington és Havanna megerősítette, hogy jelenleg is hivatalos egyeztetéseket folytatnak egymással.

A beszéd során Trump keményen bírálta a NATO-t is, amiért a katonai szövetség távol maradt az iráni háborútól. Súlyos hibának nevezte a szolidaritás hiányát. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok évente több százmilliárd dollárt költ a partnerei védelmére. Úgy fogalmazott: a szövetségesek mostani viselkedését látva Washingtonnak talán fel kellene hagynia ezzel a pénzügyi hozzájárulással.

Külön kritikával illette Friedrich Merz német kancellárt, amiért Berlin nem hajlandó részt venni a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak biztosításában. Merz korábbi elzárkózására, miszerint "ez nem a mi háborúnk", Trump határozottan reagált. Azzal vágott vissza, hogy Ukrajna sem az Egyesült Államok háborúja, Washington mégis segítséget nyújt Kijevnek.