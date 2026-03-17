Személy keze égő gyertyát tart, amely egy biztosítékszekrényt világít meg, demonstrálva az áramkimaradást, valamint a fényért és az energiáért folytatott küzdelmet áramszünet vagy áramkimaradás idején.
Világ

Sötétbe borult Kuba: 11 milliós lakossága ismét áram nélkül maradt

Pénzcentrum
2026. március 17. 09:52

Ismét országos áramszünet sújtja Kubát, miután a 11 millió lakosú szigetország elöregedett elektromos hálózata hétfőn összeomlott. Bár a szolgáltatás fokozatos helyreállítása már megkezdődött, a kubai kormány az elavult infrastruktúra mellett az amerikai nyomásgyakorlást teszi felelőssé a súlyosbodó energiaválságért - tudósított a Telex.

Az Energiaügyi és Bányászati Minisztérium tájékoztatása szerint a szakemberek már vizsgálják a leállás okát. Eközben folyamatosan dolgoznak az áramellátás szempontjából kulcsfontosságú erőművek újraindításán. Hétfő estére a főváros, Havanna lakosságának mintegy öt százalékánál, azaz nagyjából 42 ezer embernél, valamint több kórházban is sikerült visszakapcsolni az áramot. A hatóságok ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy a hálózat egyelőre instabil. Ennek következtében az eddig helyreállított szakaszokon is újabb meghibásodások várhatók.

Az elmúlt négy hónapban ez már a harmadik jelentős áramszünet volt a szigeten. A mindennapossá váló leállásokat alapvetően az elmúlt években drasztikusan leromlott villamosenergia-hálózat okozza. A havannai vezetés azonban az Egyesült Államok által fenntartott gazdasági és energiaellátási embargót is okolja a kialakult helyzetért.

A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump januárban büntetővámok bevezetésével fenyegette meg a Kubába kőolajat szállító országokat. Az amerikai elnök nyilatkozatai alapján nem tervez katonai beavatkozást a kubai rendszerváltás kikényszerítésére, ehelyett arra számít, hogy a szigetország gazdasága a nyomás alatt magától is összeomlik. Ez a folyamat végül lehetővé tehetné az Egyesült Államok számára az úgynevezett "baráti átvételt".
#energia #áramszünet #áramellátás #világ #energiaválság #kuba #energiaellátás

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
1
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
4
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
5
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:10
Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:03
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Agrárszektor  |  2026. március 17. 09:02
Gigaberuházás indul ebben a térségben: óriási üzemet épít a baromfis cég