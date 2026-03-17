Sötétbe borult Kuba: 11 milliós lakossága ismét áram nélkül maradt

Ismét országos áramszünet sújtja Kubát, miután a 11 millió lakosú szigetország elöregedett elektromos hálózata hétfőn összeomlott. Bár a szolgáltatás fokozatos helyreállítása már megkezdődött, a kubai kormány az elavult infrastruktúra mellett az amerikai nyomásgyakorlást teszi felelőssé a súlyosbodó energiaválságért - tudósított a Telex.

Az Energiaügyi és Bányászati Minisztérium tájékoztatása szerint a szakemberek már vizsgálják a leállás okát. Eközben folyamatosan dolgoznak az áramellátás szempontjából kulcsfontosságú erőművek újraindításán. Hétfő estére a főváros, Havanna lakosságának mintegy öt százalékánál, azaz nagyjából 42 ezer embernél, valamint több kórházban is sikerült visszakapcsolni az áramot. A hatóságok ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy a hálózat egyelőre instabil. Ennek következtében az eddig helyreállított szakaszokon is újabb meghibásodások várhatók.

Az elmúlt négy hónapban ez már a harmadik jelentős áramszünet volt a szigeten. A mindennapossá váló leállásokat alapvetően az elmúlt években drasztikusan leromlott villamosenergia-hálózat okozza. A havannai vezetés azonban az Egyesült Államok által fenntartott gazdasági és energiaellátási embargót is okolja a kialakult helyzetért.

A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump januárban büntetővámok bevezetésével fenyegette meg a Kubába kőolajat szállító országokat. Az amerikai elnök nyilatkozatai alapján nem tervez katonai beavatkozást a kubai rendszerváltás kikényszerítésére, ehelyett arra számít, hogy a szigetország gazdasága a nyomás alatt magától is összeomlik. Ez a folyamat végül lehetővé tehetné az Egyesült Államok számára az úgynevezett "baráti átvételt".