Bár az amerikai elnök már a következő nagy politikai kihívást keresi, a környezete megosztott a folytatást illetően.
Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?
Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény. Ennek alkalmazása eddig vegyes eredményeket hozott: mindössze négy tárgyaláson született ítélet, és ezek közül kettőt utóbb meg is semmisítettek - közölte a Reuters.
Az elmozdított venezuelai elnököt január 3-án fogták el Caracasban az amerikai különleges erők. Két nappal később valamennyi ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát. A 63 éves Maduro csütörtökön újra a New York-i szövetségi bíróság elé áll: itt egyebek mellett narkoterrorizmussal, kokaincsempészetre szőtt összeesküvéssel és pénzmosással vádolják.
A 2006-ban elfogadott narkoterrorizmus elleni törvényt azért hozták létre, hogy a terrorizmussal összefüggő kábítószer-kereskedelmet büntessék. A Reuters áttekintése szerint azóta 83 személyt – köztük Madurót – vádoltak meg a jogszabály megsértésével. Közülük harmincegyen bűnösnek vallották magukat, nyolcan várják a tárgyalásukat, míg tucatnyi vádlottat nem sikerült amerikai őrizetbe venni.
A tárgyaláson született négy ítélet közül kettőt a tanúk hitelességével kapcsolatos problémák miatt hatályon kívül helyeztek. Ez rávilágít az ügyészek előtt álló legfőbb kihívásra: meggyőzően kell bizonyítaniuk, hogy a vádlott tudatosan kapcsolta össze a kábítószer-kereskedelmet terrorizmusnak minősülő tevékenységgel.
A vád szerint Maduro egy olyan összeesküvést vezetett, amelyben venezuelai kormánytisztviselők a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC) együttműködve kokaint csempésztek Venezuelán keresztül. A FARC 1997 és 2021 között szerepelt az Egyesült Államok terrorszervezeteket nyilvántartó listáján.
A bűnösség megállapításához az ügyészségnek igazolnia kell, hogy Maduro tisztában volt azzal: a kábítószer-kereskedelem anyagi hasznot hajt egy olyan szervezetnek, amelynek tevékenységét Washington terrorizmusnak tekinti. Az elítéléshez nem szükséges bizonyítani, hogy a vádlottat a terrorizmus támogatásának szándéka vezérelte. Elegendő csupán azt alátámasztani, hogy tudott a kapcsolatról.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A narkoterrorizmus elleni törvény kötelezően kiszabandó, húszéves minimális szabadságvesztést ír elő. Ez a kétszerese a hagyományos kábítószer-kereskedelmi ügyekben kiszabható minimumbüntetésnek, bár mindkét bűncselekmény életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújtható. A korábbi tárgyalások tapasztalatai alapján a tanúk megbízhatósága a legkritikusabb pont. Egy 2021-es ügyben az egyetlen tanú alkalmatlansága miatt semmisítették meg az ítéletet. Egy másik esetben pedig maga az ügyészség ismerte el, hogy a koronatanút egy amerikai kormányzati szerv "kitalálónak" minősítette.
Szakértők szerint a Maduro elleni perben a vád várhatóan két korábbi venezuelai tábornok, a szintén megvádolt Cliver Alcalá és Hugo Carvajal vallomására támaszkodhat. Alcalá a Reutersnek adott interjújában kijelentette, hogy hajlandó együttműködni. Korábban azonban visszautasította az ügyészség feltételét, miszerint beismerő vallomást kellett volna tennie a kábítószer-kereskedelemben való részvételéről, amit továbbra is tagad.
Alcalá szerint a Maduro elleni vádaknak "van némi alapja". Úgy véli, a volt elnököt szálak fűzik egy Caracasban bebörtönzött drogkereskedőhöz, de további részleteket nem árult el. Carvajal ügyében az ítélethirdetést április 16-ra tűzték ki, ügyvédje azonban egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy védence együttműködik-e a hatóságokkal.
A magyar intézkedés valódi veszélye a hazai gazdasági és diplomáciai hatásokban rejlik.
A katasztrófavédelem közleményében arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről.
Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét
Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét.
Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.
Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel
Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.
Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.
Az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
A SAVE program megszűnése után az adósok tartozása újra kamatozik, miközben sokan még mindig a rendszerben ragadtak.
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.
Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat
A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.
Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság
Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert
Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében.
Egyre merészebb az orosz hadsereg: fényes nappal támadtak az ukrán nagyvárosra - ez már a lengyel határhoz is irtó közel van
A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa.
Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára, erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit.
A Citadel Securities szerint a befektetők veszélyesen alábecsülik az iráni háború gazdasági következményeit.
Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.