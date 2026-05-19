Meg is van Pep utódja a Citynél? Nagy név követheti a legendás trénert a kispadon
Enzo Maresca válthatja Pep Guardiolát a Manchester City kispadján a következő szezontól. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és az olasz szakember is szívesen elvállalná a feladatot - írta a BBC Sport.
Mint arról a Pénzcentrum is ma korábban beszámolt, Guardiola várhatóan vasárnap, az Aston Villa elleni hazai mérkőzés után búcsúzik a klubtól. Ez az összecsapás lesz a csapat utolsó bajnokija az Etihad Stadionban ebben az idényben. A City vezetése már több mint fél éve készül a spanyol edző távozására. Ennek fényében Marescát jelölték ki első számú utódnak a 2026–27-es szezonra. A kinevezés hivatalos bejelentése a közeljövőben várható.
A 46 éves tréner egyáltalán nem ismeretlen a manchesteri klubnál: korábban Guardiola mellett dolgozott a City triplázó, 2022–23-as idényében, azt megelőzően pedig az akadémián töltött be fontos szerepet. 2023-ban távozott, hogy átvegye a Leicester City irányítását: azt a csapatot mindössze egyetlen szezon alatt visszajuttatta a Premier League-be.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
37
|
25
|
7
|
5
|
69
|
26
|
43
|
82
|
2.
Manchester City
|
36
|
23
|
8
|
5
|
75
|
32
|
43
|
77
|
3.
Manchester United
|
37
|
19
|
11
|
7
|
66
|
50
|
16
|
68
A korábbi West Bromwich- és Juventus-középpályás ezt követően a Chelsea vezetőedzője lett. Egyetlen teljes idénye alatt megnyerte a klubvilágbajnokságot és a Konferencialigát, valamint kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást. Ennek ellenére januárban menesztették a Stamford Bridge-ről. Guardiola korábban így méltatta egykori tanítványát:
Enzo Maresca a világ egyik legjobb edzője, jól ismerem. Amit a Chelsea-nél véghezvitt, nem kapott elég elismerést. Klubvilágbajnokságot és Konferencialigát nyerni, valamint BL-indulást kiharcolni egy ilyen nehéz bajnokságban, ráadásul egy fiatal csapattal, valóban kivételes teljesítmény.
