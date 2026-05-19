Meg is van Pep utódja a Citynél? Nagy név követheti a legendás trénert a kispadon

Enzo Maresca válthatja Pep Guardiolát a Manchester City kispadján a következő szezontól. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és az olasz szakember is szívesen elvállalná a feladatot - írta a BBC Sport.

Mint arról a Pénzcentrum is ma korábban beszámolt, Guardiola várhatóan vasárnap, az Aston Villa elleni hazai mérkőzés után búcsúzik a klubtól. Ez az összecsapás lesz a csapat utolsó bajnokija az Etihad Stadionban ebben az idényben. A City vezetése már több mint fél éve készül a spanyol edző távozására. Ennek fényében Marescát jelölték ki első számú utódnak a 2026–27-es szezonra. A kinevezés hivatalos bejelentése a közeljövőben várható.

A 46 éves tréner egyáltalán nem ismeretlen a manchesteri klubnál: korábban Guardiola mellett dolgozott a City triplázó, 2022–23-as idényében, azt megelőzően pedig az akadémián töltött be fontos szerepet. 2023-ban távozott, hogy átvegye a Leicester City irányítását: azt a csapatot mindössze egyetlen szezon alatt visszajuttatta a Premier League-be.

English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 37 25 7 5 69 26 43 82 2. Manchester City 36 23 8 5 75 32 43 77 3. Manchester United 37 19 11 7 66 50 16 68

A korábbi West Bromwich- és Juventus-középpályás ezt követően a Chelsea vezetőedzője lett. Egyetlen teljes idénye alatt megnyerte a klubvilágbajnokságot és a Konferencialigát, valamint kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást. Ennek ellenére januárban menesztették a Stamford Bridge-ről. Guardiola korábban így méltatta egykori tanítványát:

Enzo Maresca a világ egyik legjobb edzője, jól ismerem. Amit a Chelsea-nél véghezvitt, nem kapott elég elismerést. Klubvilágbajnokságot és Konferencialigát nyerni, valamint BL-indulást kiharcolni egy ilyen nehéz bajnokságban, ráadásul egy fiatal csapattal, valóban kivételes teljesítmény.