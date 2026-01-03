Megvan, hová vitték a megbuktatott venezuelai elnököt: máris vádat emeltek Maduro ellen

Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette a Sky News.

Pam Bondi amerikai főügyész közölte, hogy a New York déli körzetében működő szövetségi bíróság vádat emelt Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Bondi az X közösségi oldalon azt írta: "Hamarosan szembesülniük kell az amerikai igazságszolgáltatás teljes súlyával, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt."

A venezuelai államfőt azzal vádolják, hogy összeesküvést szőtt kábítószer-terrorizmus elkövetésére, kokaincsempészetre, továbbá géppuskák és robbanószerkezetek birtoklására, illetve ezek birtoklására irányuló összeesküvésre az Egyesült Államok ellen. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen, New York déli körzetében működő ügyészségen.

A főügyész köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért szerinte következetesen kiállt az elszámoltatás mellett, valamint az amerikai hadseregnek a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló sikeres műveletért.

Mint ma korábban megírtuk: szombatra virradóra az amerikai hadsereg átfogó támadást indított Venezuela fővárosa, Caracas ellen. A civil áldozatok számáról még nincsenek pontos hírek. Hamar kiderült, hogy az akciónak komoly végcélja volt: Donald Trump nem sokkal a támadások megindítása után közölte, hogy az amerikai bűnöldöző szervek letartoztatták Nicolás Maduro elnököt és feleségét, és azonnal kivitték őket az országból - mint most kiderült, New Yorkba.