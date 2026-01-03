Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Megvan, hová vitték a megbuktatott venezuelai elnököt: máris vádat emeltek Maduro ellen
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette a Sky News.
Pam Bondi amerikai főügyész közölte, hogy a New York déli körzetében működő szövetségi bíróság vádat emelt Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Bondi az X közösségi oldalon azt írta: "Hamarosan szembesülniük kell az amerikai igazságszolgáltatás teljes súlyával, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt."
A venezuelai államfőt azzal vádolják, hogy összeesküvést szőtt kábítószer-terrorizmus elkövetésére, kokaincsempészetre, továbbá géppuskák és robbanószerkezetek birtoklására, illetve ezek birtoklására irányuló összeesküvésre az Egyesült Államok ellen. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen, New York déli körzetében működő ügyészségen.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
A főügyész köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért szerinte következetesen kiállt az elszámoltatás mellett, valamint az amerikai hadseregnek a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló sikeres műveletért.
Mint ma korábban megírtuk: szombatra virradóra az amerikai hadsereg átfogó támadást indított Venezuela fővárosa, Caracas ellen. A civil áldozatok számáról még nincsenek pontos hírek. Hamar kiderült, hogy az akciónak komoly végcélja volt: Donald Trump nem sokkal a támadások megindítása után közölte, hogy az amerikai bűnöldöző szervek letartoztatták Nicolás Maduro elnököt és feleségét, és azonnal kivitték őket az országból - mint most kiderült, New Yorkba.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.
Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön
Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva.
Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni
Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság garanciájának.
Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban
A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa
Az incidenssel egy időben az orosz hadsereg arról számolt be, hogy négy óra alatt több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg.
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál.
Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét.
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.