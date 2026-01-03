2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Világ

Megvan, hová vitték a megbuktatott venezuelai elnököt: máris vádat emeltek Maduro ellen

Pénzcentrum
2026. január 3. 14:30

Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette a Sky News.

Pam Bondi amerikai főügyész közölte, hogy a New York déli körzetében működő szövetségi bíróság vádat emelt Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Bondi az X közösségi oldalon azt írta: "Hamarosan szembesülniük kell az amerikai igazságszolgáltatás teljes súlyával, amerikai földön, amerikai bíróságok előtt."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A venezuelai államfőt azzal vádolják, hogy összeesküvést szőtt kábítószer-terrorizmus elkövetésére, kokaincsempészetre, továbbá géppuskák és robbanószerkezetek birtoklására, illetve ezek birtoklására irányuló összeesküvésre az Egyesült Államok ellen. Madurót már 2020 márciusában is megvádolták kábítószer-terrorizmussal ugyanezen, New York déli körzetében működő ügyészségen.

A főügyész köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, amiért szerinte következetesen kiállt az elszámoltatás mellett, valamint az amerikai hadseregnek a két feltételezett nemzetközi kábítószer-kereskedő elfogására irányuló sikeres műveletért.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mint ma korábban megírtuk: szombatra virradóra az amerikai hadsereg átfogó támadást indított Venezuela fővárosa, Caracas ellen. A civil áldozatok számáról még nincsenek pontos hírek. Hamar kiderült, hogy az akciónak komoly végcélja volt: Donald Trump nem sokkal a támadások megindítása után közölte, hogy az amerikai bűnöldöző szervek letartoztatták Nicolás Maduro elnököt és feleségét, és azonnal kivitték őket az országból - mint most kiderült, New Yorkba.
Címlapkép: Getty Images
#csempészet #egyesült államok #bíróság #világ #kábítószer #terrorizmus #donald trump #vádemelés #kokain #venezuela #főügyész #new york #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:00
14:30
14:01
13:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2026. január 2.
Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
2
1 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
3 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
10 órája
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
1 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 13:07
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 10:58
Nagy bejelentést tett Donald Trump: már el is fogták a venezuelai elnököt
Agrárszektor  |  2026. január 3. 15:02
Megbénította ezeket a településeket a hó: hatalmas a fennakadás