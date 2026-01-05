Vallott Maduro az amerikai bíróságon: ezt mondta Venezuela megbuktatott elnöke a vádakról

A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök, akit szombaton amerikai kommandósok fogtak el Caracasban. A vádlott hangsúlyozta, hogy szerinte elrabolták, ügyvédje pedig jelezte, hogy vitatni fogja az elfogás jogszerűségét.

A hétfői meghallgatáson Nicolás Maduro volt venezuelai elnök valamennyi ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát. A New York-i Déli Kerületi Bíróság tárgyalótermében fülhallgatóval jelent meg, és már az eljárás kezdetétől jegyzetelni kezdett.

Alvin K. Hellerstein bíró az ülés elején leszögezte, hogy célja a méltányos eljárás biztosítása. Amikor felszólította Madurót, hogy azonosítsa magát, a vádlott azt válaszolta, hogy ő Venezuela elnöke, akit erőszakkal raboltak el. Ezután spanyol nyelven részletesen beszélni kezdett elfogásának körülményeiről, de a bíró félbeszakította, jelezve, hogy erre később lesz külön lehetőség.

Maduro a meghallgatáson azt hangsúlyozta, hogy ártatlan, nem tartja magát bűnösnek, és saját megfogalmazása szerint tisztességes ember. Ügyvédje, Barry Pollack megerősítette, hogy védence egyetlen vádpontban sem ismeri el bűnösségét. A vádlott a bíró kérdésére azt is elmondta, hogy a tárgyalás előtt nem ismerhette meg a vádiratot, és nincs teljesen tisztában a jogaival, ami a New York Times értékelése szerint arra utal, hogy csak nagyon rövid idő állt rendelkezésére a védőjével való egyeztetésre.

Maduro felesége, Cilia Flores szintén minden pontban teljes mértékben ártatlannak nevezte magát. Barry Pollack bejelentette, hogy indítványt készül benyújtani, mivel álláspontja szerint védence egy szuverén ország államfője, és komoly kérdések merültek fel a katonai akcióval végrehajtott elfogás jogszerűségével kapcsolatban.

A házaspárt szombaton az amerikai kábítószer-ellenes hivatal, a DEA ügynökei kísérték a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe. A kilencvenes években épült létesítmény az Egyesült Államok egyik legszigorúbban őrzött börtöne, ahol jellemzően különleges bánásmódot igénylő vádlottakat és fehérgalléros bűnözőket tartanak fogva. Az 1300 férőhelyes intézményben korábban olyan ismert személyeket őriztek, mint R. Kelly énekes, Sean Diddy Combs rapper vagy Sam Bankman-Fried, a bukott kriptovállalkozó. Jelenleg itt raboskodik Luigi Mangione is, a UnitedHealthcare biztosító vezérigazgatójának feltételezett gyilkosa.

A 92 éves Alvin K. Hellerstein bírót még Bill Clinton elnök nevezte ki jelenlegi pozíciójába. Az elmúlt években több, a Donald Trump-kormányhoz köthető intézkedést függesztett fel, és az akkori elnök egyes magánügyeiben is eljárt. Maduro védelmét Barry Pollack látja el, aki korábban Julian Assange, a WikiLeaks alapítója vádalkujának kidolgozásában is részt vett. Cilia Florest Mark Donnelly houstoni ügyvéd képviseli.

Az amerikai hatóságok szerint Maduro a Napok kartellje nevű, terrorszervezetté nyilvánított bűnszervezet vezetője. A vádak alapján a házaspár a világ legerőszakosabb és leghatékonyabb drogcsempészei és narkoterroristái közé tartozik, és együttműködött a Tren de Aragua, valamint a Sinaloa kartellel. A vádirat szerint logisztikai és hatósági támogatást nyújtottak a kábítószer-csempészethez, továbbá emberrablásokat, bántalmazásokat és gyilkosságokat rendelték el olyan személyek sérelmére, akik tartoztak nekik a drogból származó bevétellel, vagy megpróbálták aláásni a drogüzletet.

A bizonyítékok között szerepelnek Cilia Flores két unokaöccsének lehallgatási jegyzőkönyvei is. Ezekben 2015-ben arról beszélnek, hogy több száz kilogramm kokaint indítanak útnak Maduro elnöki hangárjából. A két férfit az Egyesült Államokban már korábban elítélték drogcsempészet miatt.

A nemzetközi jogi vonatkozásokat elemezve Hoffmann Tamás nemzetközi jogász úgy véli, hogy az Egyesült Államok egyértelműen megsértette a nemzetközi jogot azzal, hogy egy másik állam területén erőszakot alkalmazott. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az 1990-es évek óta kialakult gyakorlat szerint az amerikai bíróságok általában nem vizsgálják az elfogás körülményeit. Dick Gregorie, aki korábban Manuel Noriega panamai diktátor elleni vádakat képviselte, azt hangsúlyozta, hogy szerinte nem lehet államfői immunitásra hivatkozni akkor, ha az Egyesült Államok nem ismeri el az érintettet szuverén állami vezetőként.

Marco Rubio külügyminiszter az akciót hatósági, rendvédelmi műveletként jellemezte, amelyhez szerinte az igazságügyi minisztérium igénybe vette a hadügyminisztérium támogatását. Donald Trump elnök viszont tágabb geopolitikai összefüggésbe helyezte az eseményeket: azt mondta, hogy az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát mindaddig, amíg szerinte nem hajtanak végre biztonságos, megfelelő és megfontolt politikai átmenetet. Bejelentette azt is, hogy amerikai olajvállalatok lépnek be Venezuelába, dollármilliárdokat költenek a rosszul működő olajipari infrastruktúra felújítására, és ezzel az ország számára is jelentős bevételt termelnek.

Jogi szakértők arra számítanak, hogy a sokszereplős, nemzetközi vonatkozású eljárás éveken át elhúzódhat. Véleményük szerint elítélésük esetén a vádlottak legalább több évtizedes szabadságvesztésre számíthatnak.