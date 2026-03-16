A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
Tűz ütött ki a dubaji repülőtéren dróntámadás után: leállították a járatokat
Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett. A tüzet a hatóságok eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.
A dubaji médiahivatal tájékoztatása szerint az incidens során egy üzemanyagtartály sérült meg a repülőtér környékén. A hatóságok ideiglenesen lezárták a légikikötőhöz vezető utakat és alagutakat. Az Emirates légitársaság felfüggesztette dubaji járatait, egyes gépeket pedig az Al-Maktúm nemzetközi repülőtérre irányítottak át - írja a Reuters.
Ez már a harmadik incidens a világ egyik legforgalmasabb nemzetközi légi csomópontjánál azóta, hogy Irán február 28-án támadássorozatot indított az Öböl menti országok ellen. Teherán állítása szerint a csapások az Egyesült Államok regionális jelenlétét veszik célba.
Az Irán elleni amerikai–izraeli háború komoly fennakadásokat okozott a globális légi közlekedésben. Számos járatot töröltek, átütemeztek vagy átirányítottak, miközben a közel-keleti légtér nagy része a rakéta- és dróntámadásoktól tartva zárva maradt. A válság az üzemanyagárakat is jelentősen felhajtotta.
Február 28. óta több mint kétezer rakéta- és dróncsapás érte az arab öbölállamokat. Irán célpontjai között nemcsak az amerikai diplomáciai képviseletek és katonai támaszpontok szerepeltek, hanem kulcsfontosságú olajipari létesítmények, lakóépületek és irodaházak is. A támadások repülőtereket, szállodákat és kikötőket egyaránt érintettek.
A támadások legnagyobb terhét az Egyesült Arab Emírségek viselte, amely 2020-ban normalizálta kapcsolatait Irán főellenségével, Izraellel. Azonban valamennyi öbölállam érintett volt, és mindegyikük elítélte Iránt. Március 11-én két drón csapódott be a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, amelyet már a konfliktus első napján, egy éjszakai iráni támadáshullám során is kár ért.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.
A Perzsa-öbölben folyamatosak a rakéta- és dróntámadások, a világkereskedelem szempontjából kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros pedig továbbra is zárva tart.
