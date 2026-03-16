Tűz ütött ki a dubaji repülőtéren dróntámadás után: leállították a járatokat

Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett. A tüzet a hatóságok eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A dubaji médiahivatal tájékoztatása szerint az incidens során egy üzemanyagtartály sérült meg a repülőtér környékén. A hatóságok ideiglenesen lezárták a légikikötőhöz vezető utakat és alagutakat. Az Emirates légitársaság felfüggesztette dubaji járatait, egyes gépeket pedig az Al-Maktúm nemzetközi repülőtérre irányítottak át - írja a Reuters.

Ez már a harmadik incidens a világ egyik legforgalmasabb nemzetközi légi csomópontjánál azóta, hogy Irán február 28-án támadássorozatot indított az Öböl menti országok ellen. Teherán állítása szerint a csapások az Egyesült Államok regionális jelenlétét veszik célba.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború komoly fennakadásokat okozott a globális légi közlekedésben. Számos járatot töröltek, átütemeztek vagy átirányítottak, miközben a közel-keleti légtér nagy része a rakéta- és dróntámadásoktól tartva zárva maradt. A válság az üzemanyagárakat is jelentősen felhajtotta.

Február 28. óta több mint kétezer rakéta- és dróncsapás érte az arab öbölállamokat. Irán célpontjai között nemcsak az amerikai diplomáciai képviseletek és katonai támaszpontok szerepeltek, hanem kulcsfontosságú olajipari létesítmények, lakóépületek és irodaházak is. A támadások repülőtereket, szállodákat és kikötőket egyaránt érintettek.

A támadások legnagyobb terhét az Egyesült Arab Emírségek viselte, amely 2020-ban normalizálta kapcsolatait Irán főellenségével, Izraellel. Azonban valamennyi öbölállam érintett volt, és mindegyikük elítélte Iránt. Március 11-én két drón csapódott be a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, amelyet már a konfliktus első napján, egy éjszakai iráni támadáshullám során is kár ért.