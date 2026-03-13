2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ashkelon, Izrael 2018. május 29. Kilátás az Iron Dome-ra, más néven Iron Cap-ra, amely egy Izrael által kifejlesztett mobil légvédelmi rendszer, amelyet rövid hatótávolságú rakéták elfogására és megsemmisítésére fejlesztettek ki Ash
Világ

Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?

MTI
2026. március 13. 10:58

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. A kormányfő azt mondta, a hadműveletek célja súlyos csapást mérni Irán nukleáris programjára és ballisztikus rakétarendszerére, valamint megakadályozni, hogy ezeket a létesítményeket a föld alá telepítsék.

Közlése szerint Izrael el fogja érni ezeket a célokat. Hozzátette, hogy a hadjárat egyben olyan helyzetet is teremthet, amelyben az iráni társadalom megszabadulhat a jelenlegi hatalomtól. Szerinte azonban ez az irániakon múlik, kívülről ezt nem lehet kikényszeríteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök hangsúlyozta az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés jelentőségét. Mint mondta, a két ország példátlan együttműködése komoly eredményeket hozott, amelyek Izrael biztonságát és katonai erejét erősítik.

Netanjahu arról is beszélt, hogy Izrael a libanoni Hezbollah ellen is fellép. A síita milícia szerinte már most érzi a katonai nyomást, és további csapásokra számíthat. Úgy fogalmazott, a szervezetnek súlyos árat kell fizetnie az Izrael elleni támadásokért.

Kapcsolódó cikkeink:

A miniszterelnök szerint az izraeli hadműveletek időzítése kulcsfontosságú volt. Állítása szerint ha Izrael nem lépett volna azonnal, Irán néhány hónapon belül olyan katonai rendszereket építhetett volna ki, amelyek ellen sokkal nehezebb lett volna fellépni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Netanjahu közölte, hogy Izrael folyamatos csapásokat mér az iráni Forradalmi Gárdára is. A jelenlegi iráni legfőbb vezetőt a gárda bábjának nevezte, és azt állította, hogy az ország vezetése már most nyomás alatt áll.

Az izraeli kormányfő szerint a térség erőviszonyai átalakulnak. Úgy fogalmazott, Izrael a jövőben nem vár a fenyegetésekre, hanem kezdeményező módon lép fel. A Hezbollahnak pedig azt üzente, hogy Izrael komoly következményeket fog alkalmazni a további támadások esetén.
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #irán #hadsereg #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #benjamin netanjahu #izraeli-iráni háború #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:58
10:52
10:45
10:37
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
2026. március 13.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 10:37
Földbe állt Trump csodafegyvere? Óriási bajban az amerikai elnök, ezt nehéz lesz sikerként eladni
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 10:30
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Agrárszektor  |  2026. március 13. 10:31
Gyakran veszel narancslevet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned