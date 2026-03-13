Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. A kormányfő azt mondta, a hadműveletek célja súlyos csapást mérni Irán nukleáris programjára és ballisztikus rakétarendszerére, valamint megakadályozni, hogy ezeket a létesítményeket a föld alá telepítsék.

Közlése szerint Izrael el fogja érni ezeket a célokat. Hozzátette, hogy a hadjárat egyben olyan helyzetet is teremthet, amelyben az iráni társadalom megszabadulhat a jelenlegi hatalomtól. Szerinte azonban ez az irániakon múlik, kívülről ezt nem lehet kikényszeríteni.

A miniszterelnök hangsúlyozta az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés jelentőségét. Mint mondta, a két ország példátlan együttműködése komoly eredményeket hozott, amelyek Izrael biztonságát és katonai erejét erősítik.

Netanjahu arról is beszélt, hogy Izrael a libanoni Hezbollah ellen is fellép. A síita milícia szerinte már most érzi a katonai nyomást, és további csapásokra számíthat. Úgy fogalmazott, a szervezetnek súlyos árat kell fizetnie az Izrael elleni támadásokért.

A miniszterelnök szerint az izraeli hadműveletek időzítése kulcsfontosságú volt. Állítása szerint ha Izrael nem lépett volna azonnal, Irán néhány hónapon belül olyan katonai rendszereket építhetett volna ki, amelyek ellen sokkal nehezebb lett volna fellépni.

Netanjahu közölte, hogy Izrael folyamatos csapásokat mér az iráni Forradalmi Gárdára is. A jelenlegi iráni legfőbb vezetőt a gárda bábjának nevezte, és azt állította, hogy az ország vezetése már most nyomás alatt áll.

Az izraeli kormányfő szerint a térség erőviszonyai átalakulnak. Úgy fogalmazott, Izrael a jövőben nem vár a fenyegetésekre, hanem kezdeményező módon lép fel. A Hezbollahnak pedig azt üzente, hogy Izrael komoly következményeket fog alkalmazni a további támadások esetén.





