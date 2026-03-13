Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. A kormányfő azt mondta, a hadműveletek célja súlyos csapást mérni Irán nukleáris programjára és ballisztikus rakétarendszerére, valamint megakadályozni, hogy ezeket a létesítményeket a föld alá telepítsék.
Közlése szerint Izrael el fogja érni ezeket a célokat. Hozzátette, hogy a hadjárat egyben olyan helyzetet is teremthet, amelyben az iráni társadalom megszabadulhat a jelenlegi hatalomtól. Szerinte azonban ez az irániakon múlik, kívülről ezt nem lehet kikényszeríteni.
A miniszterelnök hangsúlyozta az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés jelentőségét. Mint mondta, a két ország példátlan együttműködése komoly eredményeket hozott, amelyek Izrael biztonságát és katonai erejét erősítik.
Netanjahu arról is beszélt, hogy Izrael a libanoni Hezbollah ellen is fellép. A síita milícia szerinte már most érzi a katonai nyomást, és további csapásokra számíthat. Úgy fogalmazott, a szervezetnek súlyos árat kell fizetnie az Izrael elleni támadásokért.
A miniszterelnök szerint az izraeli hadműveletek időzítése kulcsfontosságú volt. Állítása szerint ha Izrael nem lépett volna azonnal, Irán néhány hónapon belül olyan katonai rendszereket építhetett volna ki, amelyek ellen sokkal nehezebb lett volna fellépni.
Netanjahu közölte, hogy Izrael folyamatos csapásokat mér az iráni Forradalmi Gárdára is. A jelenlegi iráni legfőbb vezetőt a gárda bábjának nevezte, és azt állította, hogy az ország vezetése már most nyomás alatt áll.
Az izraeli kormányfő szerint a térség erőviszonyai átalakulnak. Úgy fogalmazott, Izrael a jövőben nem vár a fenyegetésekre, hanem kezdeményező módon lép fel. A Hezbollahnak pedig azt üzente, hogy Izrael komoly következményeket fog alkalmazni a további támadások esetén.
A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre.
Az olajár hirtelen emelkedése miatt már takarékosságra kérik az embereket Dániában.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
