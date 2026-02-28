2026. február 28. szombat Elemér
Majestic brown bear, ursus arctos, standing in greenery and observing surrounding. Wild animal in the nature from close up. Mammal in flowers from front view.
Világ

Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében

MTI
2026. február 28. 14:21

Saját kertjében, házától mintegy 50 méternyire ért medvetámadás egy középkorú férfit a székelyföldi Patakfalván pénteken. Az áldozatot kórházba szállították, az agresszív állatot később kilőtték - közölte a Székelyhon hírportál.

Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi kórház szóvivője szombaton arról tájékoztatta a Székelyhont, hogy az áldozatot karján és csípőjén több mély harapással hozta be a mentő. Jelenleg az ortopédiai osztályon fekszik, ahol a sebeit látják el, hogy ne fertőződjenek el, de a férfinak hamarosan műtétre is szüksége lesz, mivel bal karját úgy érte a harapás, hogy a könyöke is eltört.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében" - jelentette ki Sándor István, a község alpolgármestere. Elmondása szerint az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, a sérült férfi eszméleténél volt, amikor elszállította a mentő.

A bocsok nélküli, kifejlett nőstény medvét az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló, nem sokkal később megérkezett bizottság tagjai és még a ház közelében találták. Ők a kerítéstől mindössze 100 méterre látták a nagyvadat, amely a kiérkezésükkor sem hagyta el a helyszínt, és agresszívan viselkedett. A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni a problémás egyedet, amit végre is hajtottak - írta a Székelyhon.

A bukaresti kormány novemberben hozott sürgősségi rendeletében egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket. Romániában tavaly áprilisi felmérés 10 ezer és 13 ezer közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak. A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és ebből több mint tíz halállal végződött.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
