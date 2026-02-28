Ez történt az Izrael-Irán háború kitörése óta: a legfontosabb hírek egy helyen

Szombaton reggel Izrael megelőző csapást jelentett be, megtámadta Iránt – ezzel kezdetét vette az Izrael-Irán háború, illetve az izraeli-iráni konfliktus újabb fejezete.. Az Egyesült Államok szintén támadást jelentett be, ami az USA-Irán konfliktust eszkalálta. Az első csapások után, válaszcsapások következtek. A háborúnak már több halálos áldozata is van több ország területén is. Cikkünkben mutatjuk a legfontosabb fejleményeket.

Cikkünkben az Izrael-Irán háború kitörése óta történt legfontosabb fejleményeket mutatjuk. A legfrissebb hírekhez görgess lejjebb, cikkünk folyamatosan frissül az Irán, Izrael kapcsán érkező friss hírek nyomán.

Várható volt, hogy kirobban a konfliktus

Donald Trump amerikai elnök február 27-én, pénteken már elégedetlenségét hangoztatta az Iránnal zajló tárgyalások hangvétele miatt, újabb egyeztetést jelentett be a teheráni küldöttséggel, de nem zárta ki a katonai erő alkalmazását Irán atomprogramja miatt. "Mi rendelkezünk a világon a leghatalmasabb hadsereggel, szeretném nem használni, de néha igénybe kell vennünk, meglátjuk mi történik" – fogalmazott akkor Trump. Az elnök pénteken újságírók kérdéseire válaszolva azt sem zárta ki, hogy az Egyesült Államok átvegye a Kuba feletti ellenőrzést.

Megtörténik a "megelőző csapás", lezárják a légtereket

Magyar idő szerint szombaton reggel Izrael bejelentette, hogy megelőző csapást mért Iránra. Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el és lezárták az ország légterét. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

Ezt követően Irán is lezárta légterét. Az IRINN iráni hírügynökség az jelentette, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is, a források úgy tudják, az ajatollah elhagyta Teheránt, és "biztonságos helyre ment".

Az IRNA hírügynökség robbanásokat jelentett az északnyugat-iráni Tabriz városából is, más orgánumok pedig robbanásokról számoltak be a Teherántól 125 kilométerre délnyugatra lévő Komból, a síita muszlimok egyik szent városából, a nyugati Kermansah és Ilan tartományokból, valamint az ország északi részén lévő Karadzs körzetéből is. Mindeközben helyszíni beszámolók szerint az ország egész területén leállt a mobiltelefon-szolgáltatás, az internet pedig akadozott. A benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, sokan igyekeznek kijutni Teheránból.

Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország, Irak, szintén lezárta légterét.

Donald Trump is bejelentést tett

Szombaton reggel az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. Azzal vádolta Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék. Az iráni népnek azt tanácsolta, "vegyék át a kormányzást". Az elnök elmondta azt is: Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy a műveletek során minimalizálja az amerikai veszteséget.

Az irán elleni műveletet Izrael és az Egyesült Államok közösen hajtja végre: ennek első célja a már indításra kész rakétasorozat semlegesítése volt, amely föld alatti és felszíni indítóállásokon állt készenlétben. Emellett az iráni légvédelmi rendszer megmaradt elemeinek, köztük a rövid hatótávolságú eszközöknek a megbénítása többek között azért, hogy ne tudják elfogni a Tomahawk rakétákat.

Az iráni légitámadások célpontjai többek közt a teheráni elnöki palota - noha Ali Hamenei ajatollah, a síita állam de facto vallási és politikai vezetője nem tartózkodik az épületben -, az iráni légierő létesítményei az ország területén, a teheráni repülőtér, a hírszerzési minisztérium, a védelmi minisztérium, és nukleáris fejlesztéssel foglalkozó intézmények.

Izraelben a kórházak megkezdték a betegek áthelyezését a védett helyiségekbe; a sürgősségi és mentőszolgálatok a megszokott rendben működnek. Az iráni támadás előtt Izrael légicsapásokat mért a Hezbollah síita milícia libanoni kilövőállásaira, valamint felderítő eszközeire, céljuk a Hezbollah "szemeinek megvakítása" volt. Ezekkel a libanoni felderítő létesítményekkel akarták észlelni az izraeli légierő megelőző csapásának elindítást, majd értesíteni Iránt.

Az iráni elnök biztonságban van

Biztonságos helyen van Maszúd Peszeskján iráni elnök az IRNA iráni állami hírügynökség szombati közlése szerint. Mindeközben az iráni rendőrség azt közölte, ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. Az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, rakétákat indított Izrael felé, válaszul a zsidó állam Irán elleni műveleteire. Az iráni állami média azt jelentette, támadás érte a Perzsa(Arab)-öböl partján lévő Busehr városát is, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudni, keletkezett-e kár a busehri atomerőműben. Az internetforgalmat figyelő NetBlocks szerint Iránban az internet gyakorlatilag szinte teljesen leállt.

Az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre! Szijjártó Péter bejelentette, hogy a további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérnek mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el. Minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928.



Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon - ismertette.

Számos légitársaság törölte vagy átirányította járatait a térségben

Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait. Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták.

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát - közölte a légitársaság, jelezve: az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Azt írták, a légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel.

Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket a cég folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja. "A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb. A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti" - áll a közleményben.

Amerikai célpontok ellen intéztek támadást Iránból, újabb légtereket zárnak le

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen. A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját. A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki.

Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak, tehát Irán megtámadta Izraelt a reggeli megelőző csapáspkra adott válaszként. Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is. Az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett.

Irán térkép készült a támadások helyszíneiről

Az Al Jazeera térképet készített a támadások helyszíneiről:

Idul az uniós dolgozók kimenekítése, jönnek az európai reakciók

Veszélyeket hordoznak magukban Irán katonai programjai és a legutóbbi közel-keleti fejlemények - jelentette ki az Európai Unió biztonság- és külpolitikai főképviselője és bejelentette azt is, hogy a térségből kimenekítik azokat az uniós alkalmazottakat, akiknek tevékenysége nem létfontosságú. Kaja Kallas elmondta, hogy Európai Unió egyeztet az arab partnerekkel a diplomáciai eszközök minél teljesebb alkalmazása érdekében. Közölte, hogy tárgyalt Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel is, és az európai uniós konzuli hálózat részt vesz az uniós állampolgárok elutazásának megkönnyítésében.

Eközben összehívták Németországban a nemzeti válságkezelő csoportot az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások után kialakult helyzet megvizsgálására. A külügyminisztérium arról számolt be, hogy szoros és folyamatos kapcsolatban áll az iráni, izraeli és más térségbeli nagykövetségekkel. A külügyminisztérium arra kérte a térségben tartózkodó német állampolgárokat, hogy kövessék a helyi hatóságok biztonsági utasításait.

A brit kormány nem szeretné, ha az iráni hadműveletek nyomán szélesebb körű regionális konfliktus alakulna ki a Közel-Keleten - közölte az Irán ellen szombaton kezdett amerikai és izraeli katonai akciók hírére reagálva a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője. London támogatja a tárgyalásos megoldás elérését célzó erőfeszítéseket és bejelentették, hogy a brit fegyveres erők nem vettek részt az Irán elleni katonai csapásokban, de Nagy-Britannia a közel-keleti szövetségeseinek biztonsága melletti elkötelezettsége jegyében "egész sor védelmi kapacitást" telepített a térségbe, és ezeket a közelmúltban meg is erősítette.

Keir Starmer összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA). A Downing Street szombati nyilatkozatához fűzött háttértájékoztatás szerint Nagy-Britannia az év eleje óta radarrendszereket, drónelhárító eszközöket, F-35-ös harci repülőgépeket és szárazföldi légvédelmi rendszereket telepített a ciprusi brit támaszpontokra. A brit királyi légierő (RAF) mindemellett Typhoon típusú harci gépeket vezényelt Katarba védelmi célokból - áll a londoni védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában.

London hosszú ideje széleskörű szankciókat is érvényben tart iráni tisztviselők, katonai vezetők és a teheráni rezsim számos intézménye ellen, és az elmúlt hónapok nagyszabású iráni kormányellenes megmozdulásainak résztvevőivel szembeni brutális hatósági fellépés nyomán újabb büntetőintézkedéseket jelentett be. Nagy-Britannia mindemellett már tavaly októberben újra életbe léptette az ENSZ-szankciókat Irán ellen az iráni nukleáris fejlesztésről kötött megállapodás megsértése miatt.

Határozott választ ígért Teherán az Iránt ért csapásokra

Határozott választ ígért az Iránt érő amerikai és izraeli támadásra a síita állam külügyminisztériuma szombaton. "Ahogy készek voltunk tárgyalni, most mindennél jobban készek vagyunk arra is, hogy megvédjük az iráni nemzetet" - olvasható a tárca közleményében.

A dél-iráni Hormozgán tartomány kormányzóhelyettese eközben bejelentette, hogy izraeli légicsapás ért egy helyi iskolát, a műveletben pedig öt diáklány meghalt. Az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, a támadás Minab városában történt. A városban az iráni Forradalmi Gárda is tart fenn támaszpontot.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma megerősítette, hogy az országot Iránból érkező ballisztikus rakéták vették célba, a rakétákból lehulló darabok pedig a főváros, Abu-Dzabi egyik lakónegyedében anyagi károkat okoztak, valamint hangsúlyozta: Abu-Dzabi fenntartja magának a jogot, hogy minden őt érő támadásra választ adjon.

Katari hivatalos források szintén azt közölték, hogy az ország légvédelme több rakétát is elfogott. A katari belügyminisztérium közleményben hangsúlyozta, hogy az államban a helyzet biztonságos és "nincsenek jelek arra, hogy a belbiztonság veszélyben lenne", mindazonáltal felszólította a lakosságot, kerülje a katonai létesítményeket és igyekezzen biztonságos helyen maradni.

Iraki katonai források a sajtónak azt közölték, Izrael felől harci repülőgépek és rakéták hatoltak iraki légtérbe, és Bagdad fölött is átrepültek. A bagdadi kormány már korábban légtérzárat jelentett be.

Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet bejelentette, hogy két tagja életét vesztette a Bagdadtól 60 kilométerre délnyugatra lévő Dzsurf esz-Szahr településént érő légicsapásban, majd az azt követő robbanásokban. Iraki biztonsági források ugyanakkor azt közölték, hogy rakétatámadás ért egy amerikai bázist iraki Kurdisztánban.

A jordániai hadsereg mindeközben két ballisztikus rakéta megsemmisítéséről számolt be, amely, mint hozzátették, az országot fenyegette.

Teherán elhagyására szólítják fel a lakosságot

Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács szombaton: arra kérték az embereket, hogy - amennyiben lehetséges - "menjenek a lehető legtávolabb" a fővárostól, miközben mindenkit felszólított, őrizze meg a nyugalmát. Hozzátette, hogy az ellátás nincs veszélyben, de figyelmeztetett arra is, hogy lehetőség szerint kerüljék a bevásárlások során kialakuló tumultust. A tanács egyúttal arról is értesített, hogy további értesítésig a tanintézmények zárva tartanak, a bankok azonban nem.

Halálos áldozatok, nemzetközi támadásokra figyelmeztetnek

Egy polgári személy meghalt szombaton Abu-Dzabiban, amikor Teherán az iráni célpontokra mért amerikai és izraeli támadásokra válaszul az Arab(Perzsa)-öböl menti országokban - közöttük az Egyesült Arab Emírségekben - lévő amerikai katonai célpontokat támadott - közölte az emírségek védelmi minisztériuma. A tárca közlése szerint rakétaszilánkok hullottak egy lakónegyedre Abu-Dzabiban. A halálos áldozat egy ázsiai ország állampolgára.

Izraeli légitámadás ért egy iskolát a dél-iráni Hormozgán tartományban szombaton, a műveletben legkevesebb 24 iskoláslány halt meg a tartomány kormányzója szerint, akit a Taszním iráni hírügynökség idézett. A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot üzemeltet, a Hormuzi-szoros partján fekvő tartományban pedig az iráni hadseregnek is több tengeri támaszpontja van. Ahmed Nafíszi, Hormozgán kormányzóhelyettese elmondta, az iskolában a támadás idején 170 diák volt. Hozzátette, hogy a mentési munkálatok jelenleg is tartanak.

Az izraeli nemzetbiztonsági tanács figyelmeztetést adott ki szombaton a külföldön élő zsidók és izraeliek számára, mivel az Irán-Izrael és az USA-Irán konfliktus globális kockázatokat hordoz. Bejelentette, hogy az iráni válság kiéleződésének fényében megnőtt annak valószínűsége, hogy Irán külföldön található izraeliek vagy zsidó célpontok elleni merényleteket kísérel meg. Ezért ismételten arra kérték az izraeli állampolgárokat, hogy az egyes országokban tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, és kövessék a testület honlapján közzétett, országonként részletezett ajánlásokat.

Lezuhant szombaton egy iráni rakéta a Szíria déli részén lévő Szuvejdánál, négyen meghaltak - jelentette az el-Ihbaríja nevű szíriai hírtelevízió. A tájékoztatás szerint az incidens a város ipari körzetében történt. A SANA szíriai hírügynökség több sebesültről is hírt adott. A délnyugati Kuneitra, illetve a déli Daraa kormányzóságokból is lehulló rakétadarabokról számoltak be, áldozatokról nem tudni. Damaszkusz szombat reggel jelentett be "részleges és átmeneti" légtérzárat az orszég déli részén, az Irán ellen indított izraeli-amerikai támadás nyomán.

Olajár-emelkedést hozhat a konfliktus

Drasztikus áremelkedést idézne elő a Hormuzi-szoros lezárása, ott halad át a világ nyersolaj-kereskedelmének mintegy harmada - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hortay Olivér hozzátette, "vannak olyan forgatókönyvek, amelyek 100 dollár fölötti árakat valószínűsítenek". Mint mondta, ez a világkereskedelem egészére meghatározó lenne és nagyon nagy problémákat okozna.

Nagyon súlyosnak nevezte az iráni konfliktust Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, megjegyezve, hogy a következmények megjósolhatatlanok, de az olaj világpiaci ára bizonyosan emelkedni fog. Sárközy Miklós kifejtette, a konfliktus jelen pillanatban 7-8 országot is érint Iránon és Izraelen kívül, köztük Libanonnal, Kuvaittal, Bahreinnel, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel, Katarral és Irakkal.

További európai reakciók

Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelent Csehország számára is - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az Irán elleni izraeli és amerikai légicsapásokra reagálva leszögezte: Csehország a szövetségesek mögött áll. Prága számára jelenleg a legfontosabb feladat biztosítani az Iránban tartózkodó cseh állampolgárok biztonságát.

Petr Macinka külügyminiszter úgy véli, hogy a közel-keleti katonai művelet akár több hétig is eltarthat, ezért felszólította a cseheket, hogy ne utazzanak a Közel-Keletre, az ott tartózkodókat pedig a térség elhagyására ösztönözte. A prágai Václav Havel nemzetközi repülőtér bejelentette, hogy törölte a szombati járatait a régióba.

A szlovák külügyminisztérium szerint a nemzetközi jog csapást szenvedett az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadással szombaton. "A szlovák kül- és Európa-ügyi minisztérium sajnálattal állapítja meg, hogy a fegyverek ismét elsődlegességet élveztek a diplomácia előtt. A szlovák diplomácia elítéli ezt a lépést, és minden érdekelt felet arra szólít fel, tanúsítsa a lehető legnagyobb önmérsékletet és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. A háborús lépések ismét a polgári személyek szenvedéséhez vezetnek mindkét oldalon, és kiszélesíthetik az amúgy is instabil helyzet az egész térségben" - olvasható a tárca honlapján szombaton közzétett közleményben. A közlemény szerint Jurij Blanár külügyminiszter aktiválta a térségben a konfliktusnak leginkább kitett hivatalokra vonatkozó evakuálási tervet. A tárca felszólította a szlovák állampolgárokat, hagyják el Izraelt és a palesztin területeket.

Lengyel elnök azt hangsúlyozta, hogy az iráni konfliktus kapcsán prioritást jelent a Közel-Keleten tartózkodó lengyelek biztonságának megóvása. Karol Nawrocki folyamatosan információkat kap az iráni célpontok elleni támadásokról, kapcsolatban áll a NATO-szövetségesekkel és az állami intézményekkel. Hozzátette: a szövetséges csatornáknak köszönhetően Varsó "tisztában volt Izrael és az Egyesült Államok katonai akciójával". Prioritásnak nevezte a Közel-Keleten tartózkodó összes lengyel állampolgár, köztük a diplomáciai testületekben dolgozók és a katonai kontingensekhez tartozók biztonságának megóvását.

A térségben tartózkodó lengyel állampolgárok, beleértve a teheráni lengyel nagykövetség személyzetét is, biztonságban vannak, de Varsó "különböző forgatókönyvekre készült fel" - fogalmazott Tusk. Egyelőre nem érkezett jelentés olyan eseményekről, amelyek veszélyt jelentenének a lengyel katonák életére és egészségére, a lengyel katonai kontingensek továbbra is képesek a rájuk bízott feladatok elvégzésére - húzták alá. A lengyel állami légitársaság felfüggesztette az izraeli járatait, és visszafordították a Dubajba tartó repülőgépüket is.

Belgium kormánya "mélységesen sajnálja", hogy a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek már korábban tárgyalásos megoldáshoz. Maxime Prévot belga külügyminiszter azt mondta: "Megértjük azokat a mélyreható biztonsági követelményeket és a konstruktív együttműködés Irán általi elutasításával kapcsolatos elhúzódó frusztrációt, amelyek ezt a lépést vezérelték, még akkor is, ha fenntartjuk, hogy a katonai erőnek mindig végső megoldásnak kell maradnia a nemzetközi jog betartása mellett". Hangsúlyozta: Belgium szorosan figyelemmel kíséri az iráni és a régióban gyorsan változó helyzetet.