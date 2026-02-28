2026. február 28. szombat Elemér
7 °C Budapest
business documents businessman check legal document review Prepare documents or analysis reports, tax items, accounting documents, data contracts, office partner agreements.
Vállalkozás

Saját számaiba zavarodott bele a trükköző könyvelő: lecsapott a NAV, repült a több milliós bírság

Pénzcentrum
2026. február 28. 15:45

A NAV ismét egy tanulságos történetet tett közzé: a könyvelőét, aki a saját számaiban bukott el. A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg. A NAV többmilliós bírsággal zárta a trükközést.

Az adózó más vállalkozásoknak is könyvelt, amelyek bevallásaiban ügyintézőként saját adatait tüntette fel. A banki utalások alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feltérképezte az adózó könyvelési kapcsolatait, és megállapította, hogy több ügyfelének nem állított ki bizonylatot szolgáltatásairól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számlaadás rendszeres elmulasztása, valamint a könyvelés és a bevallások hiányosságai miatt a NAV a bevételeket becsléssel állapította meg. Az eltitkolt bevételek nagyságából és megszerzésük időpontjából az is kiderült, hogy az egyéni vállalkozó már korábban átlépte az általános forgalmi adó alanyi adómentességének értékhatárát, mint azt bejelentette.

Hiába próbálta kijátszani a szabályokat jártasságában bízva, a vállalkozó nem úszta meg: az eltitkolt személyi jövedelemadón, általános forgalmi adón túl még 2,5 millió forintos bírságot is fizetnie kell. Nem érdemes trükközni, hiszen az online tér nemcsak a jogszerű vállalkozói tevékenységet segíti, hanem a NAV-ot is, hogy kiszűrje a csalárd gazdasági szereplőket.

Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
EZ IS ÉRDEKELHET
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adóbevallás #NAV #adóellenőrzés #bírság #áfa #adó #adócsalás #könyvelés #könyvelő #személyi jövedelemadó #nemzeti adó és vámhivatal

