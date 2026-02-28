Saját számaiba zavarodott bele a trükköző könyvelő: lecsapott a NAV, repült a több milliós bírság

A NAV ismét egy tanulságos történetet tett közzé: a könyvelőét, aki a saját számaiban bukott el. A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg. A NAV többmilliós bírsággal zárta a trükközést.

Az adózó más vállalkozásoknak is könyvelt, amelyek bevallásaiban ügyintézőként saját adatait tüntette fel. A banki utalások alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feltérképezte az adózó könyvelési kapcsolatait, és megállapította, hogy több ügyfelének nem állított ki bizonylatot szolgáltatásairól.

A számlaadás rendszeres elmulasztása, valamint a könyvelés és a bevallások hiányosságai miatt a NAV a bevételeket becsléssel állapította meg. Az eltitkolt bevételek nagyságából és megszerzésük időpontjából az is kiderült, hogy az egyéni vállalkozó már korábban átlépte az általános forgalmi adó alanyi adómentességének értékhatárát, mint azt bejelentette.

Hiába próbálta kijátszani a szabályokat jártasságában bízva, a vállalkozó nem úszta meg: az eltitkolt személyi jövedelemadón, általános forgalmi adón túl még 2,5 millió forintos bírságot is fizetnie kell. Nem érdemes trükközni, hiszen az online tér nemcsak a jogszerű vállalkozói tevékenységet segíti, hanem a NAV-ot is, hogy kiszűrje a csalárd gazdasági szereplőket.