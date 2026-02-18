A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Medve kószál nem messze Budapesttől: senki sem tudja, honnan jött az állat
Szerda reggel Veresegyház és Csomád között láttak medvét, egy nappal korábban pedig Mogyoród külterületén is észlelték az állatot. A hatóságok óvatosságra intik a lakosságot, a befogásig fokozott figyelmet kérnek az erdős területeken, írja a Telex.
Szerda reggel Veresegyház és Csomád között észlelték a medvét a vadásztársaság tagjai – közölte a csömöri önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán. Egy nappal korábban Mogyoród önkormányzata is arról tájékoztatott, hogy a település külterületén medvét láttak, és feltételezhetően ugyanarról az egyedről lehet szó.
A csömöri önkormányzat arra kérte a lakosságot, hogy a befogásig fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken, különösen séta és túrázás közben.
Délben Veresegyház polgármestere, Cserháti Ferenc is megerősítette az észlelést. Közösségi oldalán azt írta: a település térségében medve felbukkanását jelezték, ezért arra kér mindenkit, hogy különösen az erdős, külterületi részeken legyenek körültekintők. Kiránduláskor és kutyasétáltatáskor fokozott figyelmet javasolt, és hangsúlyozta: aki medvét lát, ne közelítse meg és ne próbálja elriasztani az állatot, hanem értesítse a 112-es segélyhívó számot.
A 24.hu keddi beszámolója szerint a közösségi médiában többen arra gyanakodtak, hogy a medve a Veresegyházi Medveotthonból szökhetett meg. A veresegyházi önkormányzat azonban közölte: az intézményből nem került ki állat, a létesítmény biztonságosan működik.
A Csömör Nagyközség Önkormányzatának Facebook-oldalán megjelent tájékoztatás szerint a vadásztársaság munkatársai úgy vélik, nem vadon élő medvéről lehet szó. Információik alapján elképzelhető, hogy az állat magántartásból szabadult ki.
