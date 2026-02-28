Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi

A Liverpool labdarúgócsapata rekordot jelentő, 703 millió fontos (közel 302 milliárd forintos) árbevételt, valamint nyolcmillió fontos adózott eredményt ért el a 2024/25-ös szezonban. A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.

A Mersey-parti gárda beszámolója alapján a bevételek bővülése több területen is megmutatkozott. A médiajogokból származó összeg 60 millió fonttal emelkedett, így elérte a 264 millió fontot, miközben a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek is jelentősen, 14, illetve 15 millió fonttal nőttek.

Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is megugrottak: a bérköltségek 42 millióval, az adminisztratív költségek pedig 57 millió fonttal haladták meg a korábbi szintet.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 27 12 9 6 48 31 17 45 6. Liverpool 27 13 6 8 42 35 7 45 7. Brentford 27 12 4 11 40 37 3 40 Adatlap létrehozva: 2026.02.27.

A Premier League-ben a címvédésre már csekély az esély, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese huszonhét mérkőzést követően tizenhat pontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben. A kupasorozatokban ugyanakkor még versenyben van a csapat. Az FA-kupában a Wolverhampton Wanderers, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vár rájuk.

A Premier League csapatai a héten hozták ki a pénzügyi beszámolókat, és nem minden csapat muzsikált a Vörösökhoz hasonló sikerrel Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a régi rivális Manchester United bár nem zárt mínuszban, súlyos kiadásokkal kellett szembenéznie.