Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi

Pénzcentrum
2026. február 28. 15:20

A Liverpool labdarúgócsapata rekordot jelentő, 703 millió fontos (közel 302 milliárd forintos) árbevételt, valamint nyolcmillió fontos adózott eredményt ért el a 2024/25-ös szezonban. A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.

A Mersey-parti gárda beszámolója alapján a bevételek bővülése több területen is megmutatkozott. A médiajogokból származó összeg 60 millió fonttal emelkedett, így elérte a 264 millió fontot, miközben a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek is jelentősen, 14, illetve 15 millió fonttal nőttek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is megugrottak: a bérköltségek 42 millióval, az adminisztratív költségek pedig 57 millió fonttal haladták meg a korábbi szintet.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
27
12
9
6
48
31
17
45
6.
Liverpool
27
13
6
8
42
35
7
45
7.
Brentford
27
12
4
11
40
37
3
40
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.

A Premier League-ben a címvédésre már csekély az esély, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese huszonhét mérkőzést követően tizenhat pontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben. A kupasorozatokban ugyanakkor még versenyben van a csapat. Az FA-kupában a Wolverhampton Wanderers, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vár rájuk.

A Premier League csapatai a héten hozták ki a pénzügyi beszámolókat, és nem minden csapat muzsikált a Vörösökhoz hasonló sikerrel Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a régi rivális Manchester United bár nem zárt mínuszban, súlyos kiadásokkal kellett szembenéznie.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bevétel #árbevétel #szoboszlai dominik #manchester united #premier league #liverpool #kerkez milos #sportgazdaság #angol bajnokság

