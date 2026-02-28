A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
A Liverpool labdarúgócsapata rekordot jelentő, 703 millió fontos (közel 302 milliárd forintos) árbevételt, valamint nyolcmillió fontos adózott eredményt ért el a 2024/25-ös szezonban. A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A Mersey-parti gárda beszámolója alapján a bevételek bővülése több területen is megmutatkozott. A médiajogokból származó összeg 60 millió fonttal emelkedett, így elérte a 264 millió fontot, miközben a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevételek is jelentősen, 14, illetve 15 millió fonttal nőttek.
Ezzel párhuzamosan azonban a kiadások is megugrottak: a bérköltségek 42 millióval, az adminisztratív költségek pedig 57 millió fonttal haladták meg a korábbi szintet.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Chelsea
|
27
|
12
|
9
|
6
|
48
|
31
|
17
|
45
|
6.
Liverpool
|
27
|
13
|
6
|
8
|
42
|
35
|
7
|
45
|
7.
Brentford
|
27
|
12
|
4
|
11
|
40
|
37
|
3
|
40
A Premier League-ben a címvédésre már csekély az esély, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese huszonhét mérkőzést követően tizenhat pontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben. A kupasorozatokban ugyanakkor még versenyben van a csapat. Az FA-kupában a Wolverhampton Wanderers, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vár rájuk.
A Premier League csapatai a héten hozták ki a pénzügyi beszámolókat, és nem minden csapat muzsikált a Vörösökhoz hasonló sikerrel Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a régi rivális Manchester United bár nem zárt mínuszban, súlyos kiadásokkal kellett szembenéznie.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.
A német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
