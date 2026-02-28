Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik

A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Az OpenAI megállapodást kötött az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumával mesterségesintelligencia-modelljeinek minősített hálózatokon történő telepítéséről – jelentette be Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója. A hír azt követően érkezett, hogy a Pentagon nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a rivális Anthropicot, és utasította az összes szövetségi ügynökséget a cég technológiájának azonnali mellőzésére - számolt be a Cnbc.
Altman pénteki X-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a megállapodás két kulcsfontosságú biztonsági elvet is rögzít. Az egyik a belföldi tömeges megfigyelés tilalma, a másik pedig az a követelmény, hogy az erőalkalmazásról – beleértve az autonóm fegyverrendszereket is – minden esetben embernek kell döntenie. A vezérigazgató szerint a minisztérium elfogadta ezeket a feltételeket, amelyek egyébként összhangban állnak a tárca saját szabályozásával és irányelveivel is.
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került. Pete Hegseth védelmi miniszter az Anthropicot "nemzetbiztonsági ellátásilánc-kockázatnak" minősítette. Ezt a besorolást jellemzően külföldi ellenfelekkel szemben alkalmazzák. A döntés értelmében a Pentagon beszállítóinak és alvállalkozóinak igazolniuk kell, hogy nem használják az Anthropic modelljeit.
Az Anthropic volt az első olyan MI-laboratórium, amely a védelmi tárca minősített hálózatára telepítette modelljeit. A vállalat éppen a szerződéses feltételekről egyeztetett a minisztériummal, amikor a tárgyalások megszakadtak. A cég garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy modelljeit nem használják teljesen autonóm fegyverrendszerekhez vagy amerikai állampolgárok tömeges megfigyelésére. Ezzel szemben a tárca azt követelte, hogy az Anthropic minden jogszerű felhasználási módhoz biztosítson hozzáférést.
Altman egy csütörtöki belső körlevélben elárulta, hogy az OpenAI ugyanazokat a "vörös vonalakat" húzta meg, mint az Anthropic. Egyelőre nem világos, hogy a minisztérium miért volt hajlandó elfogadni az OpenAI feltételeit, miközben az Anthropicéit elutasította. Ugyanakkor tény, hogy kormányzati tisztviselők hónapok óta bírálják az Anthropicot a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatos álláspontja miatt.
Altman felszólította a tárcát, hogy ugyanezeket a feltételeket kínálja fel az összes MI-vállalat számára. Hangsúlyozta továbbá: szeretné, ha a helyzet "a jogi és kormányzati lépésektől az ésszerű megállapodások felé" mozdulna el. Az Anthropic közleményében "mélyen elszomorítónak" nevezte a Pentagon döntését, amellyel a céget ellátásilánc-kockázatnak minősítették, és jelezte, hogy bíróságon támadja meg a határozatot.
Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak.
