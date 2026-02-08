Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Tényleg csak Trump tudja megállítani a háborút? Az ukrán külügyminiszter sürgeti a tárgyalásokat
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni, és a megállapodáshoz szerinte Donald Trump amerikai elnök közvetítésére is szükség van.
Az ukrán külügyminiszter szerint elengedhetetlen Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin személyes találkozója ahhoz, hogy a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseiben megállapodás szülessen. Andrij Szibiga azt is hozzátette: meggyőződése szerint egyedül Donald Trump amerikai elnök képes elérni, hogy létrejöjjön a béke.
"Csak Trump állíthatja meg a háborút" – mondta a miniszter a Reuters hírügynökségnek adott interjúban. Ukrajna szeretné felgyorsítani a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket, és kihasználni az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások lendületét. A kijevi vezetés attól tart, hogy a folyamat megtorpan, ha egyéb tényezők – például a novemberi amerikai félidős választások kampánya – elvonják a figyelmet.
A tárgyalások alapját egy húszpontos béketerv képezi. Ebből már csak néhány kérdés maradt nyitva, ám ezek a legérzékenyebbek, amelyeket Szibiga szerint csak a vezetők szintjén lehet rendezni.
A kulcskérdésekben, különösen a területi vitákban, a felek még messze állnak egymástól. Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át Donyeck megye általuk még nem ellenőrzött részeit, amit Kijev következetesen elutasít. Ukrajna emellett vissza akarja szerezni a Zaporizzsjai Atomerőmű – Európa legnagyobb nukleáris létesítménye – feletti ellenőrzést is, amely jelenleg orosz megszállás alatt áll.
Az e heti, Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalásokon nem született áttörés. Csütörtökön ugyanakkor végrehajtottak egy 314 főt érintő hadifogolycserét, ez volt az első ilyen csere október óta. Zelenszkij szombaton közölte, hogy az Egyesült Államok egy hét múlva Miamiban újabb tárgyalási fordulót javasolt, amelyet Kijev elfogadott.
"Úgy látom, van lendület, és készek vagyunk felgyorsítani a folyamatot" – mondta a 2024 óta hivatalban lévő ukrán külügyminiszter.
A 2022 februárjában indított teljes körű orosz invázió óta eltelt csaknem négy évben Oroszország Ukrajna területének mintegy egyötödét foglalta el, beleértve a Krím-félszigetet és a már a háború előtt megszállt keleti térségeket. Elemzők szerint azonban 2023 eleje óta Oroszország mindössze az ország területének körülbelül 1,3 százalékát tudta újonnan elfoglalni.
Zelenszkij szombaton elmondta, hogy Washington a nyár előtt szeretné lezárni a háborút, és Ukrajna egy ütemtervet is javasolt, de részleteket nem közölt. Források szerint az ukrán és amerikai tisztviselők olyan menetrendről tárgyaltak, amely márciusra egy megállapodás-tervezetet, májusra pedig népszavazást és választásokat irányoz elő Ukrajnában.
Ukrajna számára kiemelten fontos, hogy nyugati biztonsági garanciákat kapjon a jövőbeli orosz agresszió elrettentésére. Szibiga szerint az Egyesült Államok megerősítette, hogy kész a Kongresszussal ratifikáltatni a biztonsági garanciákat, és olyan biztonsági hátteret biztosítana a békemegállapodáshoz, amely nem járna amerikai csapatok ukrajnai állomásoztatásával.
"Személyesen nem hiszek semmilyen biztonsági struktúrában az amerikaiak nélkül. Velünk kell lenniük – és benne vannak a folyamatban. Ez hatalmas eredmény" – zárta a miniszter.
