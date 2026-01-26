A Kreml kizárta a tárgyalásokat az Európai Unió vezetésével

A Kreml szóvivője szerint az Európai Unió jelenlegi politikai vezetése nem alkalmas az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére. Dmitrij Peszkov kizárta a tárgyalásokat az EU külügyi főképviselőjével.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

"Ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában. Ettől szenved a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere. És valóban, ők inkompetensek" - hangsúlyozta interjújában Peszkov.

"Vessenek pillantást arra, hogy hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?" - fogalmazott az orosz elnök szóvivője. "Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló" - hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: "meg kell várni, amíg elmegy".

Beszélt arról is, hogy szerinte ugyan az európai országok sikeresen megszabadultak az orosz energiahordozóktól való "képzelt" függőségüktől, de most ezzel az Egyesült Államok függőségébe kerültek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők "időre hajtanak és sietnek" a tárgyalási folyamatban.