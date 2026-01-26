2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Moszkva, Oroszország - 2008. május 5: Orosz rendőr áll a nukleáris rakéták konvoja előtt "Topol-M" a katonai parádé próbáján a moszkvai Vörös téren.
Világ

A Kreml kizárta a tárgyalásokat az Európai Unió vezetésével

Pénzcentrum
2026. január 26. 09:45

A Kreml szóvivője szerint az Európai Unió jelenlegi politikai vezetése nem alkalmas az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére. Dmitrij Peszkov kizárta a tárgyalásokat az EU külügyi főképviselőjével.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

"Ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában. Ettől szenved a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere. És valóban, ők inkompetensek" - hangsúlyozta interjújában Peszkov.

"Vessenek pillantást arra, hogy hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?" - fogalmazott az orosz elnök szóvivője. "Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló" - hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: "meg kell várni, amíg elmegy".

Kapcsolódó cikkeink:

Beszélt arról is, hogy szerinte ugyan az európai országok sikeresen megszabadultak az orosz energiahordozóktól való "képzelt" függőségüktől, de most ezzel az Egyesült Államok függőségébe kerültek.

Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők "időre hajtanak és sietnek" a tárgyalási folyamatban.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kreml #béketárgyalás

