A Kreml kizárta a tárgyalásokat az Európai Unió vezetésével
A Kreml szóvivője szerint az Európai Unió jelenlegi politikai vezetése nem alkalmas az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére. Dmitrij Peszkov kizárta a tárgyalásokat az EU külügyi főképviselőjével.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.
"Ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában. Ettől szenved a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere. És valóban, ők inkompetensek" - hangsúlyozta interjújában Peszkov.
"Vessenek pillantást arra, hogy hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?" - fogalmazott az orosz elnök szóvivője. "Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló" - hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: "meg kell várni, amíg elmegy".
Beszélt arról is, hogy szerinte ugyan az európai országok sikeresen megszabadultak az orosz energiahordozóktól való "képzelt" függőségüktől, de most ezzel az Egyesült Államok függőségébe kerültek.
Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők "időre hajtanak és sietnek" a tárgyalási folyamatban.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen.
A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
A Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
