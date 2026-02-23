„Megszólalt a Kreml: titkos alku körvonalazódik Ukrajnáról – Moszkva most nagyon tudatosan játszik”

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette: Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit. A megbeszéléseken területi kérdések és az ország demilitarizálása is napirenden van.

A politikus orosz katonák előtt beszélve hangsúlyozta, hogy egyezség született a folyamatban lévő egyeztetések részleteinek titokban tartásáról. Azt azonban nem tisztázta, hogy ez a hírzárlat csupán a Kreml belső döntése, vagy a tárgyalópartnerekkel közös elhatározás - jelentette a Portfolio.

A helyzetet árnyalja, hogy Ukrajna ezzel szemben szinte teljesen nyíltan kommunikál a háromoldalú – orosz, amerikai és ukrán részvétellel zajló – tárgyalások menetéről.

A titkolózás ellenére az orosz vezető annyit mégis elárult, hogy a párbeszéd során a területi viták rendezéséről, valamint Ukrajna katonai semlegesítéséről folyik az egyeztetés.