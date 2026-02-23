Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.
„Megszólalt a Kreml: titkos alku körvonalazódik Ukrajnáról – Moszkva most nagyon tudatosan játszik”
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette: Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit. A megbeszéléseken területi kérdések és az ország demilitarizálása is napirenden van.
A politikus orosz katonák előtt beszélve hangsúlyozta, hogy egyezség született a folyamatban lévő egyeztetések részleteinek titokban tartásáról. Azt azonban nem tisztázta, hogy ez a hírzárlat csupán a Kreml belső döntése, vagy a tárgyalópartnerekkel közös elhatározás - jelentette a Portfolio.
A helyzetet árnyalja, hogy Ukrajna ezzel szemben szinte teljesen nyíltan kommunikál a háromoldalú – orosz, amerikai és ukrán részvétellel zajló – tárgyalások menetéről.
A titkolózás ellenére az orosz vezető annyit mégis elárult, hogy a párbeszéd során a területi viták rendezéséről, valamint Ukrajna katonai semlegesítéséről folyik az egyeztetés.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Már el is dőlt, ki lesz Donald Trump utódja? Tisztul a kép: ők vennék át bármi áron a hatalmat az USA-ban
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Durva figyelmeztetés érkezett az idei télről: nem dőlhetünk hátra, ebből még komoly baj lehet Magyarországon
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un
Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
