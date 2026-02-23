2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, Oroszország - 2018. február 22.: Kreml és a Varieté Színház, híd és a Moszkva folyó.
Világ

„Megszólalt a Kreml: titkos alku körvonalazódik Ukrajnáról – Moszkva most nagyon tudatosan játszik”

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:12

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette: Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit. A megbeszéléseken területi kérdések és az ország demilitarizálása is napirenden van.

A politikus orosz katonák előtt beszélve hangsúlyozta, hogy egyezség született a folyamatban lévő egyeztetések részleteinek titokban tartásáról. Azt azonban nem tisztázta, hogy ez a hírzárlat csupán a Kreml belső döntése, vagy a tárgyalópartnerekkel közös elhatározás - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzetet árnyalja, hogy Ukrajna ezzel szemben szinte teljesen nyíltan kommunikál a háromoldalú – orosz, amerikai és ukrán részvétellel zajló – tárgyalások menetéről.

A titkolózás ellenére az orosz vezető annyit mégis elárult, hogy a párbeszéd során a területi viták rendezéséről, valamint Ukrajna katonai semlegesítéséről folyik az egyeztetés.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #washington #kreml #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:50
16:44
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
4 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
2 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
6 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
1 hete
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:01
Az járhat most igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 16:50
Miért távozik valójában a Rossmann Magyarország ügyvezetője? Hamarosan megszólal Németh Kornél
Agrárszektor  |  2026. február 23. 16:26
Berobbant a meleg az országba: kemény, hány fokot mértek
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel