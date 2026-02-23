Miért távozik valójában a Rossmann Magyarország ügyvezetője? Hamarosan megszólal Németh Kornél

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól, hogy a jövőben új szakmai célokra fókuszáljon, elsősorban vezetők és leendő vezetők támogatására és fejlesztésére. A távozásának okairól Németh Kornélt kérdezzük majd a Retail Day 2026 konferencián 2026. március 4-én. Részletek, jelentkezés ITT!

Tervezett és zökkenőmentes átmenet Németh Kornél maga is hangsúlyozza: „Fontos volt számomra, hogy a döntésem ne veszélyeztesse a vállalat stabilitását. Ezért a távozásom nem azonnali hatállyal történik. Az átmeneti időszakban aktívan támogatom ambiciózus terveink megvalósítását, valamint az új ügyvezetés betanítását. Az olyan projektek, mint az új raktárunk üzembe helyezése, továbbra is az én felelősségi körömben maradnak.”

A Rossmann Magyarországot a jövőben, a 2024-ig megszokott felálláshoz hasonlóan két ügyvezető – egy adminisztratív és egy operatív – vezeti a további növekedés érdekében. Az utódlásról a vállalat a megfelelő időben ad majd tájékoztatást. A vállalat stratégiai céljai változatlanok maradnak.

A kiskereskedelmi szektor számára 2026 újabb fordulópontot jelent: miközben a vásárlói szokások és elvárások folyamatosan átalakulnak, a makrogazdasági környezet, a szabályozási változások és a technológiai innovációk is alapjaiban formálják át az iparágat.

A Rossmann 266 üzletével Magyarország legnagyobb drogérialánca, és mintegy 2500 munkavállalót foglalkoztat.