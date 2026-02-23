2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hustopece, Csehország - 2023. december 14.: Rossman logó a hipermarketben. A Dirk Rossmann GmbH, közismert nevén Rossmann, Európa egyik legnagyobb drogériaáruházlánca, mintegy 56 200 alkalmazottal és több mint 4000 üzlettel.
Vásárlás

Miért távozik valójában a Rossmann Magyarország ügyvezetője? Hamarosan megszólal Németh Kornél

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:50

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól, hogy a jövőben új szakmai célokra fókuszáljon, elsősorban vezetők és leendő vezetők támogatására és fejlesztésére. A távozásának okairól Németh Kornélt kérdezzük majd a Retail Day 2026 konferencián 2026. március 4-én. Részletek, jelentkezés ITT!

Tervezett és zökkenőmentes átmenet Németh Kornél maga is hangsúlyozza: „Fontos volt számomra, hogy a döntésem ne veszélyeztesse a vállalat stabilitását. Ezért a távozásom nem azonnali hatállyal történik. Az átmeneti időszakban aktívan támogatom ambiciózus terveink megvalósítását, valamint az új ügyvezetés betanítását. Az olyan projektek, mint az új raktárunk üzembe helyezése, továbbra is az én felelősségi körömben maradnak.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Rossmann Magyarországot a jövőben, a 2024-ig megszokott felálláshoz hasonlóan két ügyvezető – egy adminisztratív és egy operatív – vezeti a további növekedés érdekében. Az utódlásról a vállalat a megfelelő időben ad majd tájékoztatást. A vállalat stratégiai céljai változatlanok maradnak.

A Rossmann 266 üzletével Magyarország legnagyobb drogérialánca, és mintegy 2500 munkavállalót foglalkoztat. 

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #karrier #kiskereskedelem #konferencia #vállalat #rossmann #vezető #üzletlánc #portfolio konferencia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:50
16:44
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
5
1 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:01
Az járhat most igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 16:03
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Agrárszektor  |  2026. február 23. 16:26
Berobbant a meleg az országba: kemény, hány fokot mértek
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel