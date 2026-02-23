Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás.
Miért távozik valójában a Rossmann Magyarország ügyvezetője? Hamarosan megszólal Németh Kornél
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól, hogy a jövőben új szakmai célokra fókuszáljon, elsősorban vezetők és leendő vezetők támogatására és fejlesztésére. A távozásának okairól Németh Kornélt kérdezzük majd a Retail Day 2026 konferencián 2026. március 4-én. Részletek, jelentkezés ITT!
Tervezett és zökkenőmentes átmenet Németh Kornél maga is hangsúlyozza: „Fontos volt számomra, hogy a döntésem ne veszélyeztesse a vállalat stabilitását. Ezért a távozásom nem azonnali hatállyal történik. Az átmeneti időszakban aktívan támogatom ambiciózus terveink megvalósítását, valamint az új ügyvezetés betanítását. Az olyan projektek, mint az új raktárunk üzembe helyezése, továbbra is az én felelősségi körömben maradnak.”
A Rossmann Magyarországot a jövőben, a 2024-ig megszokott felálláshoz hasonlóan két ügyvezető – egy adminisztratív és egy operatív – vezeti a további növekedés érdekében. Az utódlásról a vállalat a megfelelő időben ad majd tájékoztatást. A vállalat stratégiai céljai változatlanok maradnak.
A Rossmann 266 üzletével Magyarország legnagyobb drogérialánca, és mintegy 2500 munkavállalót foglalkoztat.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához.
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni
Az egyik webáruházban, mely felújított mobilokat kínál, az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel.
A januári uborkaár új csúcsra ért, a spanyol termelési gondok egész Európában felborították a piacot.
Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban.
Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
A hazai bolthálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak.
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-