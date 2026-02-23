2026. február 23. hétfő Alfréd
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról

Pénzcentrum
2026. február 23. 17:52

Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét. A csapat jelenleg gyengélkedik a bajnokságban, annak ellenére, hogy tavaly májusban történelmet írt az FA-kupa megnyerésével - írta a BBC.

A Crystal Palace vasárnap 1-0-ra legyőzte a sereghajtó Wolverhamptont a Premier League-ben, a mérkőzésen azonban a szurkolók transzparensekkel fejezték ki elégedetlenségüket. Az egyik molinón az állt, hogy Glasnernek "vége", egy másik pedig a klub vezetőségét nevezte "alkalmatlannak", amiért a tavalyi kupasiker óta elszalasztották a lehetőségeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az osztrák szakvezető a múlt hónapban jelentette be, hogy a nyáron lejáró szerződése után távozik a klubtól. Egyes drukkerek viszont most már az azonnali menesztését követelik, mivel a csapat november eleje óta csak egyetlen hazai győzelmet aratott, és összességében is mindössze kétszer nyert december eleje óta. A múlt héten a Zrinjski Mostar ellen elért 1-1-es döntetlen után a szurkolók egy része már a helyszínen a távozását követelte.

Anglia
Crystal Palace
Piaci érték: 536,30M €
Edző: Oliver Glasner
Jelenlegi helyezés: #13
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
12.
Sunderland
27
9
9
9
28
33
-5
36
13.
Crystal Palace
27
9
8
10
29
32
-3
35
14.
Brighton
27
8
10
9
36
34
2
34
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

Glasner csütörtökön Boszniában még kétértelmű nyilatkozatokat tett a jövőjéről, mondván: "meglátjuk, mit hoz a jövő". Emellett önkritikusan megjegyezte, hogy "nem elég jó" ahhoz, hogy pótolja a távozókat, vagy beépítse az új játékosokat. Vasárnap azonban már egyértelműbben fogalmazott. Elmondta, hogy beszélt a vezetőséggel, az elnökkel és a sportigazgatóval, akik megerősítették, hogy ő a megfelelő ember a posztra.

A Wolves elleni diadal ugyanakkor szerencsés körülmények között született. Evann Guessand a 90. percben szerezte a győztes gólt, miután a vendégek az első félidőben büntetőt hibáztak, majd a meccs több mint harminc percét emberhátrányban játszották. A győzelem így is nagy megkönnyebbülést hozott a Selhurst Parkban. Glasner elismerte a szurkolók jogos csalódottságát, ugyanakkor megköszönte, hogy a kritikus hangulat ellenére végig kitartottak a csapat mellett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #csapat #premier league #edző #angol foci #crystal palace #angol bajnokság #edzőváltás

18:44
18:31
18:16
17:57
17:52
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
7 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
Érdekel