Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról

Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét. A csapat jelenleg gyengélkedik a bajnokságban, annak ellenére, hogy tavaly májusban történelmet írt az FA-kupa megnyerésével - írta a BBC.
A Crystal Palace vasárnap 1-0-ra legyőzte a sereghajtó Wolverhamptont a Premier League-ben, a mérkőzésen azonban a szurkolók transzparensekkel fejezték ki elégedetlenségüket. Az egyik molinón az állt, hogy Glasnernek "vége", egy másik pedig a klub vezetőségét nevezte "alkalmatlannak", amiért a tavalyi kupasiker óta elszalasztották a lehetőségeket.
Az osztrák szakvezető a múlt hónapban jelentette be, hogy a nyáron lejáró szerződése után távozik a klubtól. Egyes drukkerek viszont most már az azonnali menesztését követelik, mivel a csapat november eleje óta csak egyetlen hazai győzelmet aratott, és összességében is mindössze kétszer nyert december eleje óta. A múlt héten a Zrinjski Mostar ellen elért 1-1-es döntetlen után a szurkolók egy része már a helyszínen a távozását követelte.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
12.
Sunderland
|
27
|
9
|
9
|
9
|
28
|
33
|
-5
|
36
|
13.
Crystal Palace
|
27
|
9
|
8
|
10
|
29
|
32
|
-3
|
35
|
14.
Brighton
|
27
|
8
|
10
|
9
|
36
|
34
|
2
|
34
Glasner csütörtökön Boszniában még kétértelmű nyilatkozatokat tett a jövőjéről, mondván: "meglátjuk, mit hoz a jövő". Emellett önkritikusan megjegyezte, hogy "nem elég jó" ahhoz, hogy pótolja a távozókat, vagy beépítse az új játékosokat. Vasárnap azonban már egyértelműbben fogalmazott. Elmondta, hogy beszélt a vezetőséggel, az elnökkel és a sportigazgatóval, akik megerősítették, hogy ő a megfelelő ember a posztra.
A Wolves elleni diadal ugyanakkor szerencsés körülmények között született. Evann Guessand a 90. percben szerezte a győztes gólt, miután a vendégek az első félidőben büntetőt hibáztak, majd a meccs több mint harminc percét emberhátrányban játszották. A győzelem így is nagy megkönnyebbülést hozott a Selhurst Parkban. Glasner elismerte a szurkolók jogos csalódottságát, ugyanakkor megköszönte, hogy a kritikus hangulat ellenére végig kitartottak a csapat mellett.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
