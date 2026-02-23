Nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik.
Videón a horvát tenger új réme: óriáscápa bukkant fel a partoknál
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben. A felvételt a Blue World Institute munkatársai elemezték, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel egy óriás rájacápáról (Cetorhinus maximus) van szó. Ez a faj a világ második legnagyobb cápája.
A felvételt egy civil küldte be az intézetnek. Bár a videó minősége nem volt tökéletes, a szakértők a hátúszó jellegzetes alakja alapján azonosították az állatot. Az óriás rájacápa ritkaságnak számít az Adrián, ám a keleti partvidéken – különösen az északi részen, a Kvarner-öbölben – rendszeresen felbukkan.
Ez nem véletlen: a mérések szerint ebben a térségben a legmagasabb a zooplankton-biomassza az egész Adrián, az állat pedig kizárólag planktonnal táplálkozik. Hatalmas szájával lassan úszva szűri ki a vízből a táplálékot. Akár tíz méternél is hosszabbra nőhet, tekintélyes mérete ellenére azonban az emberre teljesen veszélytelen- tudósított a Croatia Week.
A Blue World Institute kiemelte: az ehhez hasonló lakossági bejelentések egyre fontosabb szerepet töltenek be a tengeri fajok adriai előfordulásának és mozgásának nyomon követésében. A beküldött fotók és jelentések értékes adatokat szolgáltatnak a horvát vizek biológiai sokféleségének feltérképezéséhez és az Adria ökoszisztémájának védelméhez.
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni
A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt.
Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére
Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható.
Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott.
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
Elszabadult a hóvihar: több száz riasztás, árokba borult buszok, elakadt kamionok bénították meg Nyugat-Magyarországot
Országszerte kaotikus helyzetet okozott a pénteki vihar: a tűzoltókat kora estig 377 riasztáshoz hívták
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-