2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy fehér cápa az óceánban, amint az óceánban fickándozik.
Utazás

Videón a horvát tenger új réme: óriáscápa bukkant fel a partoknál

Pénzcentrum
2026. február 23. 17:44

Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben. A felvételt a Blue World Institute munkatársai elemezték, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel egy óriás rájacápáról (Cetorhinus maximus) van szó. Ez a faj a világ második legnagyobb cápája.

A felvételt egy civil küldte be az intézetnek. Bár a videó minősége nem volt tökéletes, a szakértők a hátúszó jellegzetes alakja alapján azonosították az állatot. Az óriás rájacápa ritkaságnak számít az Adrián, ám a keleti partvidéken – különösen az északi részen, a Kvarner-öbölben – rendszeresen felbukkan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez nem véletlen: a mérések szerint ebben a térségben a legmagasabb a zooplankton-biomassza az egész Adrián, az állat pedig kizárólag planktonnal táplálkozik. Hatalmas szájával lassan úszva szűri ki a vízből a táplálékot. Akár tíz méternél is hosszabbra nőhet, tekintélyes mérete ellenére azonban az emberre teljesen veszélytelen- tudósított a Croatia Week.

A Blue World Institute kiemelte: az ehhez hasonló lakossági bejelentések egyre fontosabb szerepet töltenek be a tengeri fajok adriai előfordulásának és mozgásának nyomon követésében. A beküldött fotók és jelentések értékes adatokat szolgáltatnak a horvát vizek biológiai sokféleségének feltérképezéséhez és az Adria ökoszisztémájának védelméhez.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #facebook #mobilalkalmazás #horvátország #kutatás #adria #állat #tenger #természet #cápák #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:16
17:57
17:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
1 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
6 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 18:44
Botrányok árnyékában adja el jégkrémmárkáit a Nestlé: haláleseteket is vizsgálnak
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:57
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
Agrárszektor  |  2026. február 23. 18:34
Új megoldások segíthetik a gazdákat: ez lehet a jövő az agráriumban?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel