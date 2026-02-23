Videón a horvát tenger új réme: óriáscápa bukkant fel a partoknál

Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben. A felvételt a Blue World Institute munkatársai elemezték, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel egy óriás rájacápáról (Cetorhinus maximus) van szó. Ez a faj a világ második legnagyobb cápája.

A felvételt egy civil küldte be az intézetnek. Bár a videó minősége nem volt tökéletes, a szakértők a hátúszó jellegzetes alakja alapján azonosították az állatot. Az óriás rájacápa ritkaságnak számít az Adrián, ám a keleti partvidéken – különösen az északi részen, a Kvarner-öbölben – rendszeresen felbukkan.

Ez nem véletlen: a mérések szerint ebben a térségben a legmagasabb a zooplankton-biomassza az egész Adrián, az állat pedig kizárólag planktonnal táplálkozik. Hatalmas szájával lassan úszva szűri ki a vízből a táplálékot. Akár tíz méternél is hosszabbra nőhet, tekintélyes mérete ellenére azonban az emberre teljesen veszélytelen- tudósított a Croatia Week.

A Blue World Institute kiemelte: az ehhez hasonló lakossági bejelentések egyre fontosabb szerepet töltenek be a tengeri fajok adriai előfordulásának és mozgásának nyomon követésében. A beküldött fotók és jelentések értékes adatokat szolgáltatnak a horvát vizek biológiai sokféleségének feltérképezéséhez és az Adria ökoszisztémájának védelméhez.