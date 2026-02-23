Te is vásároltál ilyen snacket a boltokban? Visszahívja a hatóság, nem várt anyagot találtak benne!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során a termék címkén nem jelölt allergén (glutén) jelenlétét mutatták ki Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben. A holland importőr fogyasztói visszahívást kezdeményezett az érintett tételekre vonatkozóan. A termékből hazánkba is szállítottak - közölte a Fogyasztóvédelem.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor / sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek

Márka: Boy Bawang

Kiszerelés: 90 g

Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027

Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)

Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia) Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz. Címlapfotó: NKFH közleménye

Címlapkép: Getty Images

