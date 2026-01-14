Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
A világ elitjében a magyar útlevél, sok nagyhatalmat előzött
A globális élmezőnybe került a magyar útlevél: a Henley Passport Index friss rangsora szerint az ötödik legerősebb a világon, számos nagy országot megelőzve, szemlézte a Népszava a CNN-t.
A világ legerősebb útleveleit rangsoroló Henley Passport Index legfrissebb összeállítása szerint a magyar útlevél a globális élmezőnybe jutott, és az ötödik helyen végzett. A rangsor azt mutatja meg, hogy az egyes útlevelek hány országba teszik lehetővé a vízummentes vagy minimális adminisztrációval járó belépést, ami közvetlenül befolyásolja az utazás gyorsaságát és a határellenőrzéseknél eltöltött időt.
Az idei lista élén Szingapúr áll: a szingapúri útlevéllel a 227 vizsgált ország és terület közül 192 érhető el vízum nélkül. A második helyen holtversenyben Japán és Dél-Korea szerepel, amelyek állampolgárai 188 úti célba utazhatnak szabadon. A harmadik helyet öt európai ország – Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc – osztja meg, 186 vízummentes úti céllal.
A negyedik helyen tíz európai ország sorakozik fel azonos pontszámmal: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia és Norvégia útleveleivel egyaránt 185 ország érhető el külön engedély nélkül.
Az ötödik helyen Magyarország Portugáliával, Szlovákiával, Szlovéniával és az Egyesült Arab Emírségekkel osztozik, 184-es pontszámmal. Az Emírségek teljesítménye különösen figyelemre méltó: az index húszéves történetében 2006 óta 149 új vízummentes úti célt szerzett, és összesen 57 helyet javított a rangsorban, amit a jelentés szerint következetes diplomáciai munkával értek el.
A hatodik helyen Horvátország, Csehország, Észtország, Málta, Új-Zéland és Lengyelország áll, míg a hetedik helyet Ausztrália, Lettország, Liechtenstein és az Egyesült Királyság tartja. Utóbbi könyvelte el a legnagyobb éves visszaesést: a brit útlevéllel jelenleg 182 úti cél érhető el vízummentesen, nyolccal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A nyolcadik helyen Kanada, Izland és Litvánia végzett 181 ponttal, a kilencediken Malajzia 180-nal. Az Egyesült Államok visszakerült a tizedik helyre 179 ponttal, bár jelenleg összesen 37 ország előzi meg, miután az elmúlt egy évben hét vízummentes úti célt veszített el.
