Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Tech

Az embereknek elegül lett: elindult a per, amitől a Facebook és a TikTok is rettegett

Pénzcentrum
2026. február 23. 14:44

Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között. Mark Zuckerberg először állt esküdtszék elé, miután a vád szerint a Meta tudatosan káros és függőséget okozó platformokat üzemeltetett, amelyek gyermekek mentális egészségét veszélyeztették.

A Los Angeles-i tárgyaláson bemutatott belső dokumentumok azt látszanak alátámasztani, hogy a Meta tisztában volt vele: tizenhárom év alatti gyerekek is használják alkalmazásait. Eközben a cég a képernyőidő maximalizálására törekedett, és figyelmen kívül hagyta saját szakértőinek biztonsági javaslatait. A Meta védekezése szerint a bemutatott iratok szelektíven válogatottak és elavultak - jelentette a CNN.

A per egy ma húszéves nő, Kaley ügyére épül. Ő édesanyjával együtt négy nagy techcéget – a Metát, a YouTube-ot, a Snapchatet és a TikTokot – perelt be azzal a váddal, hogy szándékosan függőséget keltő platformjaik gyermekkorában szorongást és depressziót okoztak nála. A Snap és a TikTok peren kívül egyezett meg, míg a Meta és a YouTube tagadja a vádakat. Az ügy úgynevezett irányadó perként (bellwether trial) szolgál több mint 1500 hasonló polgári kereset számára, így az eredménye meghatározhatja a többi eljárás kimenetelét is.

Az Instagram vezetője, Adam Mosseri a vallomásában azt mondta: egy tinédzser napi tizenhat órás görgetése ugyan "problémás" lehet, de nem "klinikailag addiktív". A dohánypereket ismerő ügyvédek szerint ez a szóhasználat kísértetiesen emlékeztet a cigarettagyártók egykori érvelésére. John Uustal, aki korábban több dohányipari pert is megnyert, "megdöbbentő" hasonlóságokra hívta fel a figyelmet. "Jogilag, erkölcsileg és a közvélemény szemében, ha egyszer elismered, hogy a terméked függőséget okoz, vesztettél" – fogalmazott.

Kaley ügye jogi szempontból is újszerű megközelítést alkalmaz. A techcégek eddig jellemzően az amerikai távközlési törvény 230. szakaszára (Section 230) hivatkozva védekeztek, amely mentesíti őket a felhasználók által közzétett tartalmakért viselt felelősség alól. A felperes ügyvédei azonban most nem az egyes tartalmakat, hanem magát a termék kialakítását támadják. Azt állítják, hogy a platformok tudatos tervezési döntései okoztak kárt a fiatal felhasználóknak.

A Meta védekezése szerint Kaley nehéz gyermekkora felelős a mentális egészségügyi problémáiért, nem pedig a közösségi média. Zuckerberg a vallomásában kiemelte, hogy a cég folyamatosan fejlesztette az életkor-ellenőrzés rendszerét, ami szerinte azt bizonyítja, hogy komolyan vették ezeket a kérdéseket. A YouTube pedig azzal érvel, hogy ők inkább szórakoztató platform, mintsem közösségi hálózat. Továbbá a felperesi adatok szerint Kaley alig több mint napi egy percet töltött az állítólag függőséget okozó funkciók használatával.

Szakértők szerint a perekhullám – hasonlóan a dohányipari precedensekhez – a jogalkotást megelőző változásokat is kikényszeríthet. A techcégek számára több vesztes per milliárdos kártérítést és kötelező platformmódosításokat jelenthet, míg a felperesek sorozatos kudarca csökkentheti a jövőbeli keresetek súlyát. Még idén bíróság elé kerülnek az iskolakörzetek által indított perek első ügyei is. Eközben a Meta Új-Mexikóban egy másik eljárással is szembenéz, amely a platformjain történt, gyermekek elleni szexuális kizsákmányolás lehetővé tételével vádolja a céget.
Címlapkép: Getty Images
