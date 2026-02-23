Nagy bajban a magyar gazdaság: újabb mutatóban estünk vissza - itt a szomorú valóság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A beruházások volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

2025 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,7%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte - közölte a KSH.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK