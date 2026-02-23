2026. február 23. hétfő Alfréd
Bizonytalanság QT Globális pénzügyi válság legrosszabb befektetési befektetés kockázatkezelés kockázati eszközök elemzése pénzügyi chart kereskedés befektetni adatok ár kriptovaluta piaci grafikon
Gazdaság

Nagy bajban a magyar gazdaság: újabb mutatóban estünk vissza - itt a szomorú valóság

Pénzcentrum
2026. február 23. 12:03

A beruházások volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

2025 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,7%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte - közölte a KSH.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #beruházás #ksh #gazdaság #szállítás #feldolgozóipar #beruházások #gazdasági növekedés #gazdasági hírek #2025

