Az államtitkár felidézte a korábbi megállapodást, amelynek értelmében a pedagógusok bérezését a diplomás átlagkeresethez igazítják.
Nagy bajban a magyar gazdaság: újabb mutatóban estünk vissza - itt a szomorú valóság
A beruházások volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
2025 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,7%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.
A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte - közölte a KSH.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Mi történik, ha elfogy az európai acél? És miért drágább Európában az acélgyártás, mint máshol? Európa komoly versenyt fut az acél- és fémipar megmentéséért.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
Kamatdöntő ülést tart a jegybank, turisztikai, beruházási és munkaerőpiaci adatokat is közöl a KSH a jövő héten.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
