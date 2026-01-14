2026. január 14. szerda Bódog
Egy 800 000 hordós olajszállító tartályhajó a csendes tengeren, szürkületkor. A tartályhajó a Long Beach/Los Angeles-i kikötőbe való behajózásra vár.
Világ

Lefoglalt egy orosz hajót az amerikai hadsereg: ezért történt az akció

Pénzcentrum
2026. január 14. 10:28

Skócia partjaihoz érkezett az az orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó, amelyet az amerikai hatóságok brit támogatással egy hete foglaltak le az Atlanti óceán északi térségében. A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.

Az akciót az United States Coast Guard hajtotta végre múlt szerdán, miután megállapította, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll. A döntés oka az volt, hogy a tartályhajó részt vett a szintén szankcionált iráni olajexportban.

Az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni a hajót, majd január 7 én az Atlanti óceánon, Izlandtól délre tartóztatta fel. Az amerikai egységek ekkor léptek az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére. A műveletet a brit haderő is támogatta. Részt vett benne a Royal Navy Tideforce nevű utánpótláshajója, míg a Royal Air Force megfigyelési feladatokat látott el.

John Healey brit védelmi miniszter az alsóházban elmondta, hogy a hajó honosítatlan volt, Iránhoz és Oroszországhoz egyaránt köthető, és az elmúlt öt évben öt alkalommal váltott zászlót. A lefoglalás idején használt guyanai lobogó hamis volt, miközben a személyzet gyorsan próbált orosz zászlót felvonni.

Kapcsolódó cikkeink:

Healey szerint az elmúlt négy év adatai alapján a hajó összesen 7,3 millió hordó iráni olajat szállított. A bevételeket a teheráni rezsim a terrorizmus finanszírozására használta fel. A Downing Street szóvivője közölte, hogy a hajó jelenleg Skócia északkeleti partjainál, a Moray Firth térségében tartózkodik, ahol a személyzet ellátmányt vesz fel. A tartályhajót egy amerikai parti őrségi egység őrzi.

A brit védelmi minisztérium szerint a Bella 1 kapcsolatban állt a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez köthető hálózatokkal, köztük az Irán által támogatott Hezbollah szervezettel. A hajó az úgynevezett árnyékflotta részeként működött, amelyet a szankciók megkerülésére hoztak létre.

A brit tárca adatai szerint Nagy Britannia eddig 520, az orosz árnyékflottához köthető hajóval szemben vezetett be szankciókat. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal csökkentek, és az ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre estek.
Címlapkép: Getty Images
