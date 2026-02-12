Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Durva figyelmeztetést küldtek a tudósok: hamarosan élve megfő a bolygó, ezek már a végső pillanatok
A Föld közelebb került a visszafordíthatatlan ponthoz, mint korábban gondolták – figyelmeztetnek a tudósok. Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el. Ez egy úgynevezett "forróházi Föld" állapotába zárhatná bolygónkat, amely jóval szélsőségesebb lenne a jelenlegi pálya alapján várható 2–3 Celsius-fokos melegedésnél, és gyökeresen eltérne az elmúlt 11 ezer év kedvező éghajlatától, amelyben az emberi civilizáció kialakult - számolt be a The Guardian.
Már a mostanra bekövetkezett, nagyjából 1,3 Celsius-fokos globális felmelegedés mellett is emberéleteket követelnek és megélhetéseket tesznek tönkre a világszerte tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek. 3–4 fokos melegedésnél "a gazdaság és a társadalom megszűnne úgy működni, ahogy ismerjük" – figyelmeztettek tudósok a múlt héten. A forróházi Föld ennél is drasztikusabb következményekkel járna.
A kutatócsoport azért adta ki figyelmeztetését, mert bár a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának gyors csökkentése is komoly kihívás, a forróházi Föld felé vezető útról valószínűleg lehetetlen lesz visszafordulni – még akkor is, ha végül sikerülne érdemben mérsékelni a kibocsátásokat.
A billenési pontok bekövetkezését nehéz pontosan megjósolni, ezért létfontosságú az óvatosság – hangsúlyozta Christopher Wolf, a Terrestrial Ecosystems Research Associates kutatója.
Akár már néhány küszöbérték átlépése is a forróházi pályára állíthatja a bolygót. A döntéshozók és a közvélemény nagyrészt nincsenek tisztában azzal, milyen kockázatot jelent ez a gyakorlatilag visszafordíthatatlan átmenet
– mondta Wolf. Hozzátette: a globális hőmérséklet valószínűleg már most is olyan magas, vagy magasabb, mint az elmúlt 125 ezer év bármely pontján, és az éghajlatváltozás gyorsabban halad, mint ahogyan sok kutató várta. A légköri szén-dioxid-szint pedig feltehetően legalább kétmillió éve nem volt ilyen magas.
Tim Lenton, az Exeteri Egyetem billenési pontokkal foglalkozó szakértője szerint "tudjuk, hogy a jelenlegi éghajlati pályán súlyos kockázatokat vállalunk, amelyek akár egy sokkal kevésbé lakható éghajlati állapot felé terelhetnek minket". Ugyanakkor – tette hozzá – nem kell a forróházi Földig eljutnunk ahhoz, hogy az emberiséget és társadalmainkat súlyos veszélyek fenyegessék: ezek már 3 Celsius-fokos felmelegedésnél is beköszöntenek.
A One Earth folyóiratban megjelent elemzés az éghajlati visszacsatolási hurkokról és 16 úgynevezett billenési elemről szóló legújabb kutatási eredményeket foglalja össze. Ezek közé tartozik a grönlandi és az antarktiszi jégtakaró, a hegyi gleccserek, a sarki tengeri jég, a szubarktikus erdők és a permafroszt, az amazóniai esőerdő, valamint az Atlanti-óceán meridionális áramlási rendszere (Amoc), amely jelentősen befolyásolja a globális éghajlatot.
A tudósok szerint Grönlandon és Nyugat-Antarktiszon már elindulhatott a billenés folyamata, míg a permafroszt, a hegyi gleccserek és az amazóniai esőerdő a kritikus küszöb közelében lehet.
Az Amoc már most is gyengülés jeleit mutatja, ami növelheti az amazóniai erdőpusztulás kockázatát. Az így felszabaduló szén tovább erősítené a globális felmelegedést, és más visszacsatolási hurkokkal lépne kölcsönhatásba. Gyorsan kell cselekednünk, mert egyre kevesebb lehetőségünk marad a veszélyes és kezelhetetlen éghajlati következmények megelőzésére
– mondta William Ripple, az Oregoni Állami Egyetem professzora, az elemzés vezető szerzője.
A tudósok már 2018-ban figyelmeztettek a forróházi Föld forgatókönyvének lehetőségére. Eszerint a globális hőmérséklet évezredeken át jóval a jelenlegi legrosszabb forgatókönyvek szerint várható, körülbelül 4 Celsius-fokos emelkedés fölött maradna, ami hatalmas tengerszint-emelkedést okozna, és elárasztaná a tengerparti városokat. A kutatók már akkor jelezték, hogy "a forróházi Föld pálya hatásai az emberi társadalmakra valószínűleg óriásiak, részben hirtelenek és minden bizonnyal pusztítóak lennének".
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
