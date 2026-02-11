Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy tartsanak választásokat és népszavazást a békemegállapodásról, miközben a Donbász területi kérdései továbbra is megoldatlanok.
Ukrajna megkezdte az elnökválasztás és egy, az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazás előkészítését a Financial Times értesülései szerint. Donald Trump kormánya május 15-i határidőt szabott Kijevnek a szavazások megtartására, ellenkező esetben Ukrajna elveszítheti a javasolt amerikai biztonsági garanciákat.
A terv összhangban van az amerikai törekvésekkel, melyekről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt pénteken beszélt: céljuk, hogy júniusig minden dokumentumot aláírjanak, lezárva ezzel Európa legnagyobb fegyveres konfliktusát a második világháború óta. "Azt mondják, mindent júniusig szeretnének elintézni, hogy véget érjen a háború. Világos menetrendet akarnak" – fogalmazott Zelenszkij, utalva arra, hogy Washington az amerikai félidős választásokra kívánja áthelyezni figyelmét.
Ukrán és európai tisztviselők szerint Zelenszkij február 24-én, az orosz invázió negyedik évfordulóján jelentheti be hivatalosan a választási és népszavazási terveket. Ez jelentős fordulatot jelentene, hiszen az ukrán elnök korábban többször hangsúlyozta: hadiállapot idején, több millió belső menekült és az ország mintegy 20 százalékának orosz megszállása mellett lehetetlen választásokat tartani.
A jelenlegi elképzelés szerint az ukrán parlament márciusban és áprilisban dolgozná ki a szükséges jogi módosításokat a választások megtartásához. A menetrend betartása azonban bizonytalan, mivel több tényezőtől függ – különösen attól, sikerül-e előrelépést elérni Moszkvával a békemegállapodással kapcsolatban.
A tárgyalások egyik kulcskérdése a Donbász területi hovatartozása, amelyet teljesen eltérően értelmez az ukrán és az orosz fél. Zelenszkij következetesen elutasítja a területátadás gondolatát, míg Vlagyimir Putyin jelezte, hogy továbbra is célja a Donbász megszerzése, akár erőszakos úton is.
Elemzők szerint Zelenszkij igyekszik maximalizálni újraválasztási esélyeit, miközben biztosítani kívánja Trumpot, hogy Kijev nem késlelteti szándékosan a békemegállapodást. Bár támogatottsága továbbra is jelentős, a közvélemény-kutatások szerint csökkent a négy évvel ezelőtti szinte egyhangú támogatáshoz képest, részben a háborús fáradtság és a korrupciós botrányok miatt.
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében, és az eredményt illegitimnek tekinthetik.
