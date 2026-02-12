2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
10 °C Budapest
közelkép a bilincsekről. szelektív fókusz.
Világ

Most érkezett: eldőlt annak a férfinak a sorsa, aki rálőtt Nagytevel polgármesterére

Pénzcentrum
2026. február 12. 17:31

Letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a 76 éves férfit, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak a nagyteveli polgármester elleni támadás miatt – értesült a 24.hu. A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi a gyanú szerint kedden jelent meg a nagyteveli polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester irodájában egy gumilövedékes gázriasztó fegyverrel három lövést adott le Orbán Sándorra. A nyomozás adatai szerint a gumilövedékekbe előzetesen csillag alakú fémdarabokat helyezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadás idején az épületben működő óvodából az óvónők az ablakon keresztül menekítették ki a gyerekeket. A polgármester súlyos fejsérülést szenvedett, az orvosok két műtéttel távolították el a lövedékeket az állánál és a fülénél. Tájékoztatása szerint két helyen eltört az állkapcsa, állapota stabil.

Kapcsolódó cikkeink:

A polgármester beszámolója szerint a támadó egy békés beszélgetést követően fegyvert rántott, majd rálőtt. A politikus ezt követően lefegyverezte és a földre vitte a férfit.

Az ügyészség a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró elrendelt.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #bíróság #bűncselekmény #polgármester #fegyver #világ #ügyészség #bűnügy #támadás #emberölés #letartóztatás

