Most érkezett: eldőlt annak a férfinak a sorsa, aki rálőtt Nagytevel polgármesterére

Letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a 76 éves férfit, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak a nagyteveli polgármester elleni támadás miatt – értesült a 24.hu. A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi a gyanú szerint kedden jelent meg a nagyteveli polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester irodájában egy gumilövedékes gázriasztó fegyverrel három lövést adott le Orbán Sándorra. A nyomozás adatai szerint a gumilövedékekbe előzetesen csillag alakú fémdarabokat helyezett.

A támadás idején az épületben működő óvodából az óvónők az ablakon keresztül menekítették ki a gyerekeket. A polgármester súlyos fejsérülést szenvedett, az orvosok két műtéttel távolították el a lövedékeket az állánál és a fülénél. Tájékoztatása szerint két helyen eltört az állkapcsa, állapota stabil.

A polgármester beszámolója szerint a támadó egy békés beszélgetést követően fegyvert rántott, majd rálőtt. A politikus ezt követően lefegyverezte és a földre vitte a férfit.

Az ügyészség a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró elrendelt.