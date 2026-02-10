Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Megdöbbentő kijelentéseket tett az európai nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal!
Emmanuel Macron a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Európának saját diplomáciai csatornákat kell kiépítenie Oroszországgal az ukrajnai háború lezárására, mert a francia elnök szerint Európa önbecsülésével lenne ellentétes, ha a béketárgyalások vezetését átengedné az Egyesült Államoknak.
A francia államfő a német lapnak nyilatkozva rámutatott, hogy az orosz–ukrán háború fordulóponthoz érkezett. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hónapokban a konfliktus új szakaszába lépett. Ennek okaként egyrészt azt említette, hogy a harcok a végső fázisukhoz közelednek, mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett el, és erejük kimerülőben van. Másrészt szerinte Washington részéről egyértelmű szándék látszik a harci cselekmények befejezésére.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben. Felvetette, valóban másokra akarják-e bízni ezt a vitát. Emlékeztetett arra, hogy a kontinens földrajzi adottságai nem fognak megváltozni: akárhogyan is viszonyulnak Oroszországhoz, az továbbra is Európa közvetlen szomszédja marad.
A francia vezető kiemelte a közvetlen európai–orosz kommunikáció fontosságát. Szerinte ezért lényeges, hogy újrastrukturált, egységes európai párbeszéd kezdődjön az orosz féllel, mégpedig nem naiv módon, és nem úgy, hogy nyomást gyakorolnának Ukrajnára. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Európa ebben a vitában ne legyen harmadik felektől függő. Elmondása szerint már kezdeményezett lépéseket európai partnerei felé, bár egyes kormányok még idő előtti lépésnek tartják, hogy magas szintű diplomatákat küldjenek Moszkvába.
A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közvetlen tárgyalások lehetőségéről szólva Macron közölte, hogy technikai szinten helyreállították a kommunikációs csatornákat. Hozzátette: a továbbiakban fontos lenne, hogy ezt a párbeszédet megosszák európai partnereikkel, és jól szervezett, közös európai megközelítést alakítsanak ki. Szerinte a hatékony tárgyalásokhoz nem túl népes küldöttségre, hanem egy világos felhatalmazással rendelkező, egységes európai képviseletre van szükség.
Macron különösen határozottan fogalmazott Európa önálló diplomáciai szerepvállalásának szükségességéről a békefolyamatban. Emlékeztetett arra, hogy amikor majd béke lesz, az közvetlenül Európát is érinteni fogja. Felvetette a kérdést, valóban azt szeretnék-e az európaiak, hogy amerikai nagykövetek és megbízottak tárgyaljanak az ő nevükben, például Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjáról. Macron szerint ez az önbecsülés kérdése: szükség van az egészséges önérzetre, és Európának nem szabad félnie attól, hogy önállóan lépjen fel saját érdekei védelmében.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
Új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat léptet életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
