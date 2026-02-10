2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Megdöbbentő kijelentéseket tett az európai nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal!

Pénzcentrum
2026. február 10. 15:13

Emmanuel Macron a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Európának saját diplomáciai csatornákat kell kiépítenie Oroszországgal az ukrajnai háború lezárására, mert a francia elnök szerint Európa önbecsülésével lenne ellentétes, ha a béketárgyalások vezetését átengedné az Egyesült Államoknak.

A francia államfő a német lapnak nyilatkozva rámutatott, hogy az orosz–ukrán háború fordulóponthoz érkezett. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hónapokban a konfliktus új szakaszába lépett. Ennek okaként egyrészt azt említette, hogy a harcok a végső fázisukhoz közelednek, mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett el, és erejük kimerülőben van. Másrészt szerinte Washington részéről egyértelmű szándék látszik a harci cselekmények befejezésére.

Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben. Felvetette, valóban másokra akarják-e bízni ezt a vitát. Emlékeztetett arra, hogy a kontinens földrajzi adottságai nem fognak megváltozni: akárhogyan is viszonyulnak Oroszországhoz, az továbbra is Európa közvetlen szomszédja marad.

A francia vezető kiemelte a közvetlen európai–orosz kommunikáció fontosságát. Szerinte ezért lényeges, hogy újrastrukturált, egységes európai párbeszéd kezdődjön az orosz féllel, mégpedig nem naiv módon, és nem úgy, hogy nyomást gyakorolnának Ukrajnára. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Európa ebben a vitában ne legyen harmadik felektől függő. Elmondása szerint már kezdeményezett lépéseket európai partnerei felé, bár egyes kormányok még idő előtti lépésnek tartják, hogy magas szintű diplomatákat küldjenek Moszkvába.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közvetlen tárgyalások lehetőségéről szólva Macron közölte, hogy technikai szinten helyreállították a kommunikációs csatornákat. Hozzátette: a továbbiakban fontos lenne, hogy ezt a párbeszédet megosszák európai partnereikkel, és jól szervezett, közös európai megközelítést alakítsanak ki. Szerinte a hatékony tárgyalásokhoz nem túl népes küldöttségre, hanem egy világos felhatalmazással rendelkező, egységes európai képviseletre van szükség.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Macron különösen határozottan fogalmazott Európa önálló diplomáciai szerepvállalásának szükségességéről a békefolyamatban. Emlékeztetett arra, hogy amikor majd béke lesz, az közvetlenül Európát is érinteni fogja. Felvetette a kérdést, valóban azt szeretnék-e az európaiak, hogy amerikai nagykövetek és megbízottak tárgyaljanak az ő nevükben, például Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjáról. Macron szerint ez az önbecsülés kérdése: szükség van az egészséges önérzetre, és Európának nem szabad félnie attól, hogy önállóan lépjen fel saját érdekei védelmében.
Címlapkép: Getty Images
